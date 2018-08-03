Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, kalbe iyi gelen besinlerle ilgili bilgiler verdi...
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Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, çikolata, yeşil çay, somon ve ton balığı, ceviz gibi besinlerin kalp için altın besinler olduğunu söyledi.
Enç, kalp için altın besinleri şöyle sıraladı:
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Çikolata: Günlük tüketeceğiniz 3 küçük parça bitter çikolata kalp ve damar sisteminiz açısından oldukça faydalıdır. Bitter çikolata tansiyonu ve LDL denilen kötü kolesterolü düşürür. Ayrıca bitter çikolatanın yurtdışında yapılan araştırmalar sonucu kalp krizi riskini de yüzde 50 düşürdüğü görülmüştür.
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Yeşil çay: Yüksek oranda antioksidan, A, C ve E vitaminleri içeriyor. Antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle günde en az 1 fincan yeşil çay içmelisiniz.
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Somon ve ton balığı: Kalp sağlığı açısından önemli ve gerekli olan Omega 3 yağ asidi somon ve ton balığında yüksek oranda bulunmaktadır. Haftada en az bir kere somon balığı veya ton balığı yemenizde fayda var.
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Ceviz: Ceviz, besin değeri yönünden zengin bir besindir. İçeriğinde thiamin, folacin ve A, B1, B2, B 6, C, D, E ve P vitaminleri bulunmaktadır. Ayrıca cevizde demir, çinko, bakır, magnezyum, fosfor ve potasyum da bol miktarda mevcuttur.
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Cevizde bulunan yağ asitleri kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Kalp ve tansiyon hastalarında kan basıncını ayarlar. Kanın pıhtılaşma durumunda ceviz tüketildiği zaman, kan pıhtılaşmasını önler. Günde birkaç avuç ceviz yemek kalbe giden kan dolaşımını düzenler, damar sertleşmesini önler ve kalp hastalığı riskini azaltır.
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Yulaf ezmesi: İçerdiği lifler sayesinde kalp sağlığını koruyor. B ve E vitamini içeriklerinden dolayı da kalp hastalıklarını önleyicidir. Ayrıca protein, kalsiyum, demir, çinko, bakır, magnezyum içeriyor. Bu nedenlerle tüketimi artırılmalıdır.
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Kuşkonmaz: Kalorisi oldukça düşük olan bir besindir. İçeriğinde B6 vitamini, folik asit, C vitamini, keratin ve çeşitli lifler bulunmaktadır.1 kase haşlanmış kuşkonmaz vücudun günlük B vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. Vücuttaki zararlı yağ hücrelerinin atılmasına ve kolesterolun düşmesine yardımcı olarak kalbe de iyi geliyor.
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Kuru erik: Antioksidan oranı en yüksek besinlerden biri olan kuru erik, lif içeriği sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltır.16 adet kuru erik günlük lif ihtiyacının yüzde 20-25’ini karşılar.
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Yer elması: Yer elması, A ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri açısından zengin bir besindir. Birçok antioksidan içeren yer elması, serbest radikalleri vücuttan atarak kalp sağlığını korur. İçerdiği besin değerleri ile de kansızlığa faydalıdır."
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