ATv'de yayınlanan Kalp Yarası dizisinin yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışından çıkarılan Kalp Yarası dizisiyle ilgili olarak "Kalp Yarası dizisi bitti mi, neden yok?" soruları gündeme geldi. Kalp Yarası'nın yeni bölümüyle ilgili sosyal medyadan yanıt geldi. İşte detaylar...

KALP YARASI BU HAFTA YOK MU?

Tomris Giritlioğlu’nun eserinden uyarlanan Kalp Yarası dizisinin yeni bölümlerine kısa bir ara verildi. Bayram nedeniyle birçok dizinin yeni bölümleri ertelendi, bunlardan biri de Kalp Yarası oldu. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu Kalp Yarası, 12 Temmuz Pazartesi günü üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Gerek kadrosu gerekse senaryosuyla sosyal medyaya da konu olan Kalp Yarası 4. bölümünün 26 Temmuz Pazartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

KALP YARASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurdu. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak etti ve büyük yüzleşmelere neden oldu. Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünüyordu. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslandı. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başladı.