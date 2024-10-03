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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'ın setinden ilk kareler paylaşıldı

        'Kalpazan'ın setinden ilk kareler paylaşıldı

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Kalpazan'ın setinden ilk kareler paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:32
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        İlk kareler paylaşıldı
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        SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını ise Saner Ayar'ın üstlendiği, çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken yeni dizisi 'Kalpazan'ın setinden ilk kareler paylaşıldı.

        Dizinin başrol oyuncuları Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın performanslarına dair ipuçları veren fotoğraflar, izleyicileri de heyecanlandırdı.

        Mehmet Ada Öztekin'in kreatif yapımcılığında hayata geçirilen Kalpazan, zor bir seçim yapmak zorunda kalan bir babanın, ailesini de içine sürüklediği çıkmazdan kurtulma mücadelesini, derin duygusal çatışmalar ve beklenmedik olaylarla dolu bir şekilde gözler önüne serecek.

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        Yönetmenliğini Uğur Karaaslan'ın yaptığı, senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün yazdığı 'Kalpazan', yakında SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.

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