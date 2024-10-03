SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını ise Saner Ayar'ın üstlendiği, çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken yeni dizisi 'Kalpazan'ın setinden ilk kareler paylaşıldı.

Dizinin başrol oyuncuları Timuçin Esen , Çağlar Ertuğrul , Şükran Ovalı ve Deniz Baysal 'ın performanslarına dair ipuçları veren fotoğraflar, izleyicileri de heyecanlandırdı.

Mehmet Ada Öztekin'in kreatif yapımcılığında hayata geçirilen Kalpazan, zor bir seçim yapmak zorunda kalan bir babanın, ailesini de içine sürüklediği çıkmazdan kurtulma mücadelesini, derin duygusal çatışmalar ve beklenmedik olaylarla dolu bir şekilde gözler önüne serecek.