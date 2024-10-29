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        Haberler Televizyon Kalpazan'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Kalpazan'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizi 'Kalpazan', soluksuz izlenen ikinci bölümüyle ekranlara geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 01:03 Güncelleme: 29.10.2024 - 01:03
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        Kalpazan'ın yeni bölüm tanıtımı
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        Yayınlanan bölümün hemen ardından üçüncü bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Adem, Mesut’u yanlışlıkla vurmasıyla Kartal’dan hesap sorarken çocuklarının yüzüne bakamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Elinin yaralanmış olmasından şüphelenen Canan, Adem’e hesap soruyor ve "Adem gerçekleri anlatacak mı?" sorusu akıllara geliyor. Tüm bunlar yaşanırken Fuat ile kavga eden Ayşe’nin yardımına Kartal koşuyor ve Fuat’a engel oluyor. Kartal’ın sevgilisi olduğunu söyleyen Ayşe, ikili arasında yaşanacakların merakını arttırıyor. Tanıtıma damgasını vuran olay ise Canan’ın Adem’e "Nasıl katil oldun?" diye sorması oluyor.

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        KALPAZAN’IN 2.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        ‘ŞEYTANLA BİR KERE ANLAŞIRSAN BİN KERE BOZAMAZSIN!’

        Adem, kayınbabası İrfan’ı camide ziyarete gitti ve onunla dertleşti. Bu sırada gözüne kestirdiği deponun anahtarını çoğaltmak amacıyla kopyasını aldı. İrfan’a değişeceğinin sözünü veren Adem, caminin altından gidilen yan binanın altında bulunan mahzende Kartal ile para basmak için uygun ortam kontrolü yaptı. Planlar tıkır tıkır işlerken, Adem’in en önemli hedefi tekrardan müzeye girebilmek ve gerekli belgelere ulaşmaktı. Burada devreye Kartal girdi ve şikayette bulundu; bu şikayet sonrası Adem disiplin kurulunun önüne çıktı. Oğlu için para bastığını kurula inandıramayan Adem, müdürün odasına girip belgeleri diske kopyaladı ve bu diski yakalanmadan çıkarabilmek için yuttu. Her şeyi düzeltebileceğine inanan Adem, çocuklarını ve karısını görmeye gitti, ancak Canan, boşanmakta kararlı olduğunu dile getirse de aile evinde oldukça zorlanıyordu. Bu sırada tek çaresi abisinin para basması olan Kartal, Bulgary tarafından kazayla ilgili ziyaret edildi. Gittikçe çıkmaza giren Adem ve Kartal, Mesut’un da yardımıyla para basmak için hazırlıklara başladı. Bir yandan da vicdan azabı yaşayan Kartal, Ayşe’ye yardım edebilmek için tekrar ziyarete gitti. Ayşe’nin tekerlekli sandalye ile oldukça zorlandığını gören Kartal, gizlice evlerinin girişine bir rampa koydurdu ve elektronik bir tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Kimin gönderdiğinden haberi olmayan Ayşe, şaşkınlığını gizleyemedi. Naz’ı hastaneye götürmek için söz veren Adem, bir önceki gecenin yorgunluğuyla uyuyakaldı. Naz ve Canan yola koyulduğunda mahallede Sinan ile karşılaştılar ve hastaneye onun arabasıyla gittiler. Adem, hastanede Sinan ile karşılaşınca hoşnutsuz bir şekilde Canan ile tartıştı. Olduğu halinden mutsuz olan Canan, AVM'de Sinan’ın lokantasına müdür olması için teklif aldı. Canan’ın Sinan’ın teklifi hakkında ne yapacağı merak edilirken, uzun uğraşlar sonucu Adem parayı bastı ve test etmek için lokanta, mağaza ve bankada denedi; para testi geçti ve kullanılmaya hazır hale geldi. Canan ve çocukları ile buluşan Adem, yaşanılanları telafi edebilmek adına hediyelerini ve çaldırdığı altınları verdi. Paranın nereden geldiğini sorgulayan Canan, bu değişim karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Para basımından dolayı camiye gelen yüksek miktarda elektrik parası İrfan’ı kuşkulandırsa da Adem, artık para basmama kararı aldı. Adem kararı sonrası mahzendeki eşyaları toparlamak üzere Kartal ile gittikleri sırada Mesut’un polise ihbarda bulunduğunu gördüler. Kartal, silahını Mesut’a doğrulttu. Onları engellemeye çalışırken Adem Mesut’u vurdu.

        Kalpazan 3. Bölüm Tanıtımı;

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        “Kalpazan” dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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