Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arz sonuçları açıklandı. 3.2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma 46 milyon 334 bin 639 lot dağıttı ve halka arza 200 binden fazla yatırımcı katıldı. Firma, kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için harcayacak. Peki, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim kişi başı kaç lot verdi?