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        Haberler Bilgi Ekonomi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim (KLPV) halka arz sonuçları açıklandı! Kalyon Güneş kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldı?

        Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim (KLPV) halka arz sonuçları açıklandı! Kişi başı kaç lot verdi?

        Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim, halka arz sonuçları açıklandı. Yüzde 11,26 halka açıklık oranı ile borsaya açılan firma, kazanacağı fonu; işletme sermayesi, kredi geri ödemesi ve yatırım harcamaları için kullanacak. İşte, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 12:57 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:57
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        1

        Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arz sonuçları açıklandı. 3.2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma 46 milyon 334 bin 639 lot dağıttı ve halka arza 200 binden fazla yatırımcı katıldı. Firma, kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için harcayacak. Peki, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim kişi başı kaç lot verdi?

        2

        KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Firma toplamda 46 milyon 334 bin 639 lot dağıttı. Firma kişi başına 3.936 TL değerinde 56 lot verdi. Halka arza toplamda 289 bin 776 kişi katıldı.

        3

        KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSAYA AÇILACAK?

        Firmanın BIST'te ilk işlem tarihi henüz açıklanmadı.

        4

        KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 70,30 TL olarak belirlendi.

        5

        KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ FON KULLANIMI

        Yüzde 25 Yatırım harcamaları.

        Yüzde 45 İşletme sermayesi.

        Yüzde 30 Kredi geri ödemesi.

        6

        KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

        Firma 5-6-7 Şubatta talep topladı.

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