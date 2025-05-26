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        Kameralı gözlük ile kadınları kaydetmiş!

        Fatih'te kameralı gözlük takarak sokaktaki kadınları kayda aldığı iddia edilen 77 yaşındaki H.E. isimli şüpheli, karşısında polisi görünce gözlüğü yere atarak kırmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 21:18 Güncelleme: 26.05.2025 - 21:18
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        Kameralı gözlük ile kadınları kaydetmiş!
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        DHA'nın haberine göre; olay 22 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Rüstempaşa Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin kameralı gözlük takarak sokaktaki kadınları kayda aldığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Polis ekiplerini karşısında gören şüpheli, gözlüğü yere atarak üzerine basıp, kırmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüphelinin isminin H.E. olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlaması ile dosyası ikmalen gönderilmek üzere çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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