Kamikaze İHA nedir? Kamikaze drone özellikleri nelerdir?
İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. İsrail hava sahasının saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı belirtti. İran tarafından başlatılan Kamikaze İHA saldırısı, "Kamikaze İHA nedir? Kamikaze drone özellikleri nelerdir, kaç km hızla uçuyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Kamikaze drone özelliklerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
İran ve İsrail arasında gerilim İHA saldırısı ile sonuçlandı. İsrail devlet televizyonu İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını doğruladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da "İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattık" açıklaması yapıldı. Peki, "Kamikaze İHA nedir? Kamikaze drone özellikleri nelerdir, kaç km hızla uçuyor?" İşte Kamikaze İHA hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
KAMİKAZE İHA NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?
HESA Şahid-136, HESA tarafından üretilen İran yapımı bir insansız hava muharebe aracı ve gezici mühimmattır. Nispeten ucuz bir araç olup bir fırlatma rafından katlar halinde ateşlenmektedir ve yer hedeflerine uzaktan saldırmak ve saldırı sırasında hava savunma kaynaklarını tüketerek hava savunmalarından kaçmak ve yer hedeflerini bunaltmak için tasarlanmıştır. İlk olarak Aralık 2021'de yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı.
Şahid-136, ilk olarak 2020'de Yemen İç Savaşı sırasında Husiler tarafından Abkaik-Hureys saldırısında kullanıldı. Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sırasında Rusya Hava Kuvvetleri tarafından Geran-2 adıyla Ukrayna'ya karşı kullanılmaktadır. İranlı yetkililer bu iddiayı yalanlayarak İran'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa yönelik politikası aktif tarafsızlık ve savaş karşıtlığına dayandığını açıkladı