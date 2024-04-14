KAMİKAZE İHA NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

HESA Şahid-136, HESA tarafından üretilen İran yapımı bir insansız hava muharebe aracı ve gezici mühimmattır. Nispeten ucuz bir araç olup bir fırlatma rafından katlar halinde ateşlenmektedir ve yer hedeflerine uzaktan saldırmak ve saldırı sırasında hava savunma kaynaklarını tüketerek hava savunmalarından kaçmak ve yer hedeflerini bunaltmak için tasarlanmıştır. İlk olarak Aralık 2021'de yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı.