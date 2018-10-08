Kamil Renklidere kimdir?

Kamil Renklidere Hastahane, Aşığım Aşık, İtirazım Var ve Raslantı gibi birçok sinema ve dizilerde büyük bir başarı göstererek rol almış. Uzun süredir kanser ile mücadele eden ünlü oyuncu, Kamil Renklidere Bodrum'da Turgutreis Camiisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

KAMİL RENKLİDERE KİMDİR?

Kamil Renklidere, 1 Ağustos 1954 tarihinde Karaman’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Aydın'da okudu. Daha sonra Karaman'da Sanat Enstitüsünü bitirip 1974 yılında Yıldız Üniversitesi Elektrik Fakültesine girdi. Aynı yıllarda reklam sektöründe çalışmaya başladı. Sektörün bütün kollarında çalışarak alaylı eğitimini tamamlayan Kamil Renklidere, 1978 yılında sinema alanına geçti. 42 filmde yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1986 yılında "Hastahane" filmiyle yönetmenliğe başladı. 1992-1997 yılları arasında atv'de şef yönetmenlik yaptı.



KAMİL RENKLİDERE HAYATINI KAYBETTİ

Karaman'da dünyaya gelen başarılı dizi ve sinema oyuncusu Kamil Renklidere, kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Maalesef mücadelesini kaybetti. Cengiz Kurtoğlu, Mahmut Tuncer, Yunus Bülbül, Devran Çağlar ve Fulden Uras gibi isimlerin filmlerini çekmiş ve ‘Terzi Baba' filmi ile 1998 yılında ‘Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Cenazesi Pazar günü, Bodrum Turgutreis Yalı Camii'nden ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı ve eşi Zinnur Hanım'ın yanına, Akçaalan Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

KAMİL RENKLİDERE'NİN FİLMOGRAFİSİ

Sevmek Günah mı 1985

Hastahane 1986

Yalnız Efe - 1987 (Televizyon Filmi, TRT)

Aşığım Aşık 1987

Son Yüzelli Metre 1987

Rıza Beyin Polisiye Öyküleri - 1988 (Televizyon Filmi, TRT)

İtirazım Var 1989

Raslantı 1989

Yalnızlar 1990

Acılar İçinde 1990

Mutsuzlar 1990

Köroğlu - 1991 (Televizyon Filmi, TRT)

Polis -1992 (Televizyon Filmi, Star)

Terzi Baba - 1993 (Televizyon Filmi, TGRT)

Haberci - 1993 (Televizyon Filmi, TGRT)

Kurtarıcı - 1995 (Televizyon Filmi, ATV)

Ağaçlar Ayakta Ölür 2000

Oyuncu Filmografisi

Hazal 1979

Çark 1987

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