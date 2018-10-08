Kamil Renklidere kimdir?
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Kamil Renklidere kimdir? Yalnız Efe dizisinde rol almış olan Kamil Renklidere hayatını kaybetti!

Kamil Renklidere, birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır. Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi usta isimlerle birlikte rol aldığı filmler de vardır. Birçok filmin yönetmenliğni yapmış olan usta Türk oyuncu Kamil Renklidere, 64 yaşında hayatını kaybetti.

08.10.2018 - 10:08 | Güncelleme:

Kamil Renklidere Hastahane, Aşığım Aşık, İtirazım Var ve Raslantı gibi birçok sinema ve dizilerde büyük bir başarı göstererek rol almış. Uzun süredir kanser ile mücadele eden ünlü oyuncu, Kamil Renklidere Bodrum'da Turgutreis Camiisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. 

KAMİL RENKLİDERE KİMDİR?

Kamil Renklidere, 1 Ağustos 1954 tarihinde Karaman’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Aydın'da okudu. Daha sonra Karaman'da Sanat Enstitüsünü bitirip 1974 yılında Yıldız Üniversitesi Elektrik Fakültesine girdi. Aynı yıllarda reklam sektöründe çalışmaya başladı. Sektörün bütün kollarında çalışarak alaylı eğitimini tamamlayan Kamil Renklidere, 1978 yılında sinema alanına geçti. 42 filmde yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1986 yılında "Hastahane" filmiyle yönetmenliğe başladı. 1992-1997 yılları arasında atv'de şef yönetmenlik yaptı.

KAMİL RENKLİDERE HAYATINI KAYBETTİ

Karaman'da dünyaya gelen başarılı dizi ve sinema oyuncusu Kamil Renklidere, kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Maalesef mücadelesini kaybetti. Cengiz Kurtoğlu, Mahmut Tuncer, Yunus Bülbül, Devran Çağlar ve Fulden Uras gibi isimlerin filmlerini çekmiş ve ‘Terzi Baba' filmi ile 1998 yılında ‘Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Cenazesi Pazar günü, Bodrum Turgutreis Yalı Camii'nden ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı ve eşi Zinnur Hanım'ın yanına, Akçaalan Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

KAMİL RENKLİDERE'NİN FİLMOGRAFİSİ

Sevmek Günah mı 1985
Hastahane 1986
Yalnız Efe - 1987 (Televizyon Filmi, TRT)
Aşığım Aşık 1987
Son Yüzelli Metre 1987
Rıza Beyin Polisiye Öyküleri - 1988 (Televizyon Filmi, TRT)
İtirazım Var 1989
Raslantı 1989
Yalnızlar 1990
Acılar İçinde 1990
Mutsuzlar 1990
Köroğlu - 1991 (Televizyon Filmi, TRT)
Polis -1992 (Televizyon Filmi, Star)
Terzi Baba - 1993 (Televizyon Filmi, TGRT)
Haberci - 1993 (Televizyon Filmi, TGRT)
Kurtarıcı - 1995 (Televizyon Filmi, ATV)
Ağaçlar Ayakta Ölür 2000
Oyuncu Filmografisi
Hazal 1979
Çark 1987

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