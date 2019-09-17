Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki kampüsünde dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek istediği sırada çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün altında kaldı. Gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. gönderildiğini adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OKULUNA SON KEZ GETİRİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Sezen Zambak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, bölüm birincisi olarak bitirdiği ve iki gün yas ilan edilen okuluna son kez getirildi. Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde Ar-Ge elemanı olarak çalışan Sezen Zambak'ın isminin okulda yaşatılacağı bilgisini Rektör Prof. Dr. Necdet Budak verdi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ise öğrencisine, "Güler yüzlü, çimen gözlü kızım. Melekler yoldaşın olsun" sözleriyle veda etti.

KUZENİNİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA KATILMIŞ

Okuldaki törende oldukça bitkin görünen baba Metin Zambak, anne Kevser Zambak ile Sezen'in kız kardeşi Damla Zambak, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları onları teselli etmeye çalıştı. Acılı anne kızına "Annem duyuyorsan ben seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi. Bu anlarda salondakiler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu arada Sezen'in kazadan önceki gece 8 yaşındaki kuzeninin doğum günü kutlamasına katıldığı hem kendi ailesi hem de yakınlarıyla mutlu bir gece geçirdiği ortaya çıktı. Bu mutlu geceyi aile üyeleri hüzünle anlattı.