AA

Osman Arslan, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve Halkbank'ın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Halkbank'ın yurt genelinde bin şubesi ve 20 bin çalışanıyla sürdürdüğü hizmetlerini daha da ileri taşıdığını belirten Arslan, 2019'un üçüncü çeyreği sonunda, toplam kredilerinin 391,9 milyar TL olarak gerçekleşen bankanın nakdi kredilerinin içinde KOBİ kredilerinin payının yüzde 38,7 olduğunu söyledi.

Arslan, aktif büyüklüğünün aynı dönemde bir önceki yılsonuna göre yüzde 17,2 artışla 443,5 milyar TL'ye yükselen Halkbank'ın yılın dokuz ayında toplam mevduatının 284 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

"EKONOMİMİZ DIŞSAL ETKİLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ HALE GELDİ"

Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin 2019 yılı performansını, ekonomi yönetimlerinin piyasa düzenleyici ve denetleyici rolünün önemine dair çarpıcı bir örnek olarak değerlendirdi.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının, geçen yıl boyunca parasal genişleme hızlarına yön verecek politikalar geliştirdiklerini belirten Arslan, bir yandan küresel ticareti düzenlemeye yönelik müzakereler sürerken, birçok ülkedeki merkez bankalarının da piyasa beklentileri doğrultusunda faiz indirimleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Arslan, bu dönemi en verimli şekilde değerlendiren ülkelerden birinin Türkiye olduğunun altını çizerek, "Ülkemiz, mali altyapısını güçlendiren düzenlemeler ve yapısal tedbirlerle, ekonomisini dışsal etkilere karşı daha dirençli hale getirmiştir. Finansal kurumlarımızın güçlü bir koordinasyonla, ortak hedefler etrafında kenetlenmesi bu başarıya önemli bir katkıda bulunmuştur."

"YEP'TE BELİRTİLEN DEĞİŞİMZ AMANI BAŞLADI"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, döviz kurunda oynaklığın azaldığı ve kurun spekülatif ataklara daha dirençli hale geldiği bu dönemde Türk lirasında dengelenme ve istikrar sağlandığına dikkati çekti.

Enflasyonda kalıcı bir iyileşme sağlanmasıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinin yüzde 12 seviyesine gerilediğini hatırlatan Arslan, "Kasım ayındaki bir miktar düşüşe rağmen 12 aylık cari işlemler fazlasının 2,7 milyar dolara kadar yükselmesi, ekonomideki tüm göstergelerin dengeli ve uyumlu bir şekilde işlediğini göstermektedir. Piyasalara 2020 yılı için güven veren bu veriler ekseninde, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) belirtilen değişim zamanı başlamıştır.” dedi.

"TÜRK LİRASINI DESTEKLEYEN YENİ ÜRÜNLERE AĞIRLIK VERDİK"

Osman Arslan, kamu bankalarının yurt geneline yaygın teşkilatları ve sektörde deneyimli uzman kadrolarıyla Türk bankacılık sisteminin lokomotifi olduğunu vurguladı.

2019 yılında milli sorumluluk duygusuyla öncülük ettikleri ve yatırımcıları katma değeri yüksek üretime teşvik eden yenilikçi paketlerin büyük ilgi gördüğünü anlatan Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşletmeler piyasa risklerinden en az etkilenecekleri ürünün Türk lirası cinsinden krediler olduğunun bilinciyle yeni ürünlerimize yoğun talep gösterdi. 2019'un dokuz ayında toplam nakdi kredilerimiz yüzde 17,5 artarken, TL kredilerimizdeki artış yüzde 25,3 olarak gerçekleşti. Güçlü performans gösterdiğimiz İVME Finansman Paketi, İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, Ekonomi Değer Kredisi, Kampanyalı Konut Kredisi, Kampanyalı İhtiyaç Kredisi, TLREF'e Endeksli Kredi ve Yerli Üretim Taşıt Kredisi gibi yenilikçi ürünlerimizde kredi kullandırımımız 32,1 milyar TL'ye ulaştı. 2019 yılı toplam nakdi kredi kullandırımımız ise 290 milyar TL olarak gerçekleşti."

Arslan, Türk lirasını destekleyen yeni ürünlere ağırlık verdikleri bu dönemde özellikle İVME Finansman Paketi, Ekonomi Değer Kredisi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi gibi yenilikçi paketlerin gördüğü talebin, yurt içindeki iyimser havayı daha da artırdığına dikkati çekti.

"DEĞİŞİMİN ASLİ UNSURU "YERLİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, yeni ekonomide, değişimin asli unsurunun "yerli sanayi" ve "teknoloji" vurgusu olduğunu söyledi.

Otomobilden insansız hava aracına kadar, ileri teknoloji gerektiren alanların tamamında vizyoner projelerin geliştirildiğini, ülkenin her geçen gün uluslararası alanda daha da rekabetçi hale geldiğini belirten Arslan, Halkbank'ın da "Üreten Türkiye" vurgusuyla yurt genelindeki tüm KOBİ'leri desteklemeye, farklı ürünlerle onlara kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını anlattı.

Arslan, ticari kredilerin yanı sıra konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde 2019 yılında gerçekleştirdikleri yaklaşık yüzde 12 oranındaki faiz indirimlerinin piyasada biriken talebin karşılanmasına olumlu yansıdığını söyledi.

"Kamu bankalarının iş dünyasının rahat bir nefes almasını sağlayan uygulamaları, 2020 yılında da firmaların talep ve beklentilerinin çözümüne katkı sağlayacaktır." diyen Arslan, sektörün, kamu bankaları öncülüğünde bu hedeflere hizmet etmek üzere; başta nakdi krediler olmak üzere her alanda büyümeye devam edeceğini dile getirdi.

Arslan, farklı sektörleri memnun eden bu havanın süreceğine ve Türkiye'nin 2020-2022 yılları için belirlenen yüzde 5 büyüme hedefine ulaşacağına inandıklarını söyledi.

"ESNAF KREDİ BAKİYEMİZİ 41 MİLYAR TL'YE ÇIKARDIK"

Osman Arslan, ekonomik istikrarın önemli bir unsurunun esnaf ve sanatkârlar olduğunun bilinciyle, bu ölçekteki müşterilerine özel önem verdiklerini belirtti.

2019 yılında 264 bin esnaf ve sanatkâra 25,3 milyar TL kredi kullandırarak Halkbank'ın esnaf kredileri bakiyesini 41 milyar TL'ye çıkardıklarını ifade eden Arslan, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısını da 567 bine yükselttiklerini söyledi.

Arslan, Türk lirasının gücünü korumak üzere, kredinin yanı sıra mevduat alanında da özel çalışmalar yaptıklarını anlatan Arslan, "Türk lirası cinsinden varlıklar değer kazanınca bu yönde yeni ürün beklentileri de arttı. Bu yıl tasarruflarını banka mevduatında değerlendirmek isteyen müşterilerimizin sayısında daha fazla bir artış olacağını öngörüyoruz. Halkbank olarak TL mevduatımızı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAM VE VERİMLİLİK YİNE ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, 2020 yılında da YEP'te belirlenen hedeflere bağlı olarak çalışacaklarını belirtti.

istihdam ve verimlilik odaklı projelere yine öncelik vereceklerini anlatan Arslan, “Kamu bankaları olarak, YEP'te belirlenen işsizliğin 2020 yılı itibarıyla kademeli düşürülmesine hedefine destek sağlamak için 4 ayrı alt başlığı olan bir İstihdam Destek Paketi geliştirdik. Faaliyet alanında ülkemize sosyal ve ekonomik değer katan firmaların, hem mevcut yatırımlarını geliştirmesi hem de yeni yatırımlarla iş alanlarını zenginleştirmesi noktasında imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız." diye konuştu.

Arslan, Halkbank'ın esnaf, sanatkâr ve KOBİ'ler başta olmak üzere tüm müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmek üzere yeni yıl hazırlıklarını tamamladığına dikkati çekti.

"KOBİ Bankacılığı alanında yüzde 18'i aşan pazar payımızın, 2020 yılında kademeli olarak daha da artacağına inanıyoruz." diyen Arslan, piyasa koşullarını yakından izlemek ve gelişen konjonktüre en uygun ürünleri geliştirmek üzere uzman ekipleriyle yine çok çalışacaklarını ifade etti.

Arslan, Halkbank'ın geleneksel üstün hizmet kalitesini korurken, bankacılığın en çağdaş uygulamalarını faaliyetlerine uyarlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.