Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında hizmet verecek demir yolu hatları belirlendi.

Buna göre, 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat kamu hizmeti olarak yolcu taşımacılığı yapacak. Konuya ilişkin çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülecek.

Bu kapsamda belirlenen hatlar şunlar: