Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Kamu hizmeti verecek demir yolu hatları belirlendi

AA

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat yolcu taşımacılığı hizmeti sunacak

demir yolu hatları
 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında hizmet verecek demir yolu hatları belirlendi.

Buna göre, 6 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 17 ana hat ve 35 bölgesel hat kamu hizmeti olarak yolcu taşımacılığı yapacak. Konuya ilişkin çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülecek.

Bu kapsamda belirlenen hatlar şunlar:

YHT1Ankara-Eskişehir
2Ankara-Konya
3Ankara-Sivas
4Ankara-Söğütlüçeşme/Halkalı
5Konya-Söğütlüçeşme/Halkalı
6Sivas-Söğütlüçeşme/Halkalı
ANA HAT117 Eylül Ekspresi (İzmir- Bandırma)
24 Eylül Mavi (Ankara-Malatya)
36 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
4Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Arifiye)
5Çukurova Mavi (Ankara-Adana)
6Doğu Ekspresi (Ankara-Kars)
7Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)
8Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana)
9Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)
10Göller Ekspresi (Isparta-İzmir)
11Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)
12İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)
13Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)
14Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir)
15Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir)
16Toros Ekspresi (Konya-Adana)
17Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)
BÖLGESEL1Adana-Mersin
2Adapazarı-Haydarpaşa
3Afyon-Eskişehir
4Amasya-Havza
5Ankara-Polatlı
6Basmane-Alaşehir
7Basmane-Aydın
8Basmane-Denlzli
9Basmane-Ödemiş
10Basmane-Söke
11Basmane-Tire
12Basmane-Uşak
13Çatal-Tire
14Denizli-Söke
15Divriği-Erzincan
16Diyarbakır-Batman
17Elazığ-Malatya
18Elazığ-Tatvan
19Eskişehir-Kütahya
20Eskişehir-Tavşanlı
21İslahiye-Mersin
22İskenderun-Mersin
23Kapıkule-Sirkeci
24Kars-Akyaka
25Konya-Karaman
26Kütahya-Balıkesir
27Manisa-Alaşehir
28Nazilli-Söke
29Samsun-Amasya
30Samsun-Sivas
31Sivas-Divriği
32Söke-Ortaklar
33Uzunköprü-Sirkeci
34Zonguldak-Gökçebey
35Zonguldak-Karabük

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TEMSA'dan Romanya ile 326 otobüslük anlaşma
İŞ-YAŞAMTEMSA'dan Romanya ile 326 otobüslük anlaşma
Kısa çalışma ödeneğinde süre 3 uy uzatıldı
İŞ-YAŞAMKısa çalışma ödeneğinde süre uzadı
Telefon pilleri ve bazı kimyasallara sıfır gümrüklü kontenjan
İŞ-YAŞAMTelefon pilleri ve bazı kimyasallara sıfır gümrüklü ...
Turistik Doğu Ekspresi coştu! Yeni hatlar geliyor
İŞ-YAŞAMTuristik Doğu Ekspresi coştu! Yeni hatlar geliyor
İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru 2019! İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
İŞ-YAŞAMİŞKUR'dan gençlere önemli fırsat
Yusufeli baraj gövdesinde yüzde 33'lük fiziki gerçekleşme
İŞ-YAŞAMTamamlandığında dünyada üçüncü olacak
Macaristan'dan Türk tırlarına ihracat engeli
İŞ-YAŞAMMacaristan'dan Türk tırlarına ihracat engeli
AB ve Vietnam serbest ticaret anlaşması imzalıyor
İŞ-YAŞAMAB ve Vietnam gümrük vergilerini kaldırıyor
AbbVie, 63 milyar dolara botoks üreticisi Allergan'ı alıyor
İŞ-YAŞAM63 milyar dolarlık botoks
Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak
İŞ-YAŞAMYumurta üreticilerine bakanlıktan destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X