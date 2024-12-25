HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

1. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Giriş Sınavı için başvurular, 13-24 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliyekariyer-kapisi-kamu-ise-alim?islem=ilan) veya Kariyer Kapısı Platformu üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavının yazılı aşaması 12 Nisan 2025 tarihinde sabah 1 ve öğleden sonra 2 oturum olmak üzere toplam 3 oturumda ANKARA’da gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecek.

2. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 28 Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.

Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.

Giriş sınavı, sözlü usulle 17-19 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.

3. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 14 Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.

Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.

Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat 2025-07 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.

4. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 22 Mühendis pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.

Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.

Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat 2025-07 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.

5. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 3 Mütercim-Tercüman pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.

Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.

Giriş sınavı, sözlü usulle 25-27 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.

6. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 202 Destek Personeli pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.

KPSS puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;

• Destek Personeli (Temizlik/Taşıma) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 2 katı kadar aday,

• Destek Personeli (Şoför-1) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday,

• Destek Personeli (Şoför-2) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 2 katı kadar aday,

yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.

Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.

Giriş sınavı, sözlü usulle 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.

7. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 46 Tekniker pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.

Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.

Giriş sınavı, sözlü usulle 20-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.

8. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 128 Büro Personeli pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.

Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.

Giriş sınavı, sözlü usulle 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.

9. Hazine ve Maliye Bakanlığına giriş sınavı ile 13 Programcı pozisyonu için sözleşmeli personel alınacak.

Giriş sınavına başvurular, 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden yapılacak.

Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat 2025-7 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.