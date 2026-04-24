Kamu personeli alım ilanları 2026: Kamuya memur ve personel alımı şartları neler?
Kamu kurumları 2026 yılı personel alımı ilanlarını peş peşe yayımlamaya devam ediyor. Özellikle KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı seçenekleriyle dikkat çeken ilanlarda, farklı eğitim düzeylerinden adaylara geniş fırsatlar sunuluyor. Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı için duyuru yayımlarken; İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum yeni kadrolar için başvuru sürecini başlattı. İşte Kamuya KPSS'siz memur, personel alımı şartları ve kadro dağılımı...
Türkiye genelinde kamuya personel alımları hız kesmeden sürerken, adayların gözü güncel kamu ilanları, KPSS şartlı ve KPSS’siz alımlar üzerinde yoğunlaştı. Farklı meslek gruplarında ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kurumlar ardı ardına duyuru yayımlarken, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı, İçişleri Bakanlığı iş ilanları ve Milli Savunma Bakanlığı alımları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte 2026 nisan kamu memur ve personel alımı ilan detayları...
DİYANET 3 BİN 209 DİN GÖREVLİSİ ALIMI
Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 KPSS puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacak.
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 20.04.2026-04.05.2026 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvurular 20.04.2026 – 08.05.2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Düzce Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Online harici yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere "Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile; 135 (yüz otuz beş) adet Milli Emlak Uzman Yardımcısı alınacaktır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvurular, 20 Nisan 2026 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2026 tarihinde saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 35 sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvurular, 20.04.2026-04.05.2026 tarihleri arasında E-Devlet kapısı aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden alınacaktır.
SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI ALIMI
Kurumumuz taşra teşkilatı kadrolarında Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle 100 (yüz) Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.
Başvurular 17 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 03 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona erecektir. Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı(https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI
Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8’inci maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre 57 (elli yedi) sözleşmeli bilişim personeli temini yapılacaktır.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizde Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2024 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvurular, e-Devlet üzerinden "Yozgat Bozok Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden 13 Nisan 2026 – 27 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" gereği aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.
İZMİR KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI
İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde 6 (altı) Uzman Personel istihdam edecektir. Başvuru tarihleri ise 28 Nisan 2026 - 11 Mayıs 2026 olarak belirlenmiştir.