Koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai düzenlemesini değiştirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında duyurduğu gibi 1 Temmuz itibarıyla yasaklar kalktı, normalleşme başladı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kamuda esnek çalışma ile ilgili merak edilenler...

KAMU ÇALIŞMA SAATLERİNDE "ESNEK SAAT" UYGULAMASI BİTTİ!

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiye göre temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.