        Kamuran Akkor: Kadın olmak zor demeyeceğim - Magazin haberleri

        Kamuran Akkor: Kadın olmak zor demeyeceğim

        Kamuran Akkor, hem özel hayatına hem de yeni projelerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Usta sanatçı, formunu koruma sırlarından yeni nesille yapacağı iş birliklerine kadar pek çok konuya değindi

        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 21:26 Güncelleme: 29.01.2026 - 21:34
        "Kadın olmak zor demeyeceğim"
        Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre; Kamuran Akkor, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 60 yıldır sahnelerde olan Akkor hem yeni projeleri, hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

        Yıllardır değişmeyen fiziğiyle dikkat çeken 76 yaşındaki sanatçı, formda kalma sırrını şu sözlerle özetledi: Yazın yüzüyorum, kışın ise düzenli yürüyüşler yapıyorum. Beslenmeme çok dikkat ederim. Her şeyin başı disiplin, sıkı çalışma ve düzenli hayat.

        Müzik çalışmalarına ara vermediğini belirten Kamuran Akkor, hayranlarını heyecanlandıracak iki büyük müjde verdi: Şu an hazırlık aşamasında olan 1 - 2 yeni şarkım var.

        Genç kuşağın başarılı ismi Semicenk ile bir araya geleceğini doğrulayan Kamuran Akkor, bu konuda; "Güzel bir düet projemiz var, kısa süre sonra hayata geçireceğiz" dedi.

        Geçtiğimiz günlerde kendisini izlemeye gelen Demet Özdemir hakkında da konuşan Kamuran Akkor, ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı; "Zaten dizilerinden hayranıydık. Çok nazik, candan ve sesi de çok güzel. Çok iyi bir kız."

        Geçmişe dair duygusal anılarını paylaşan Kamuran Akkor, Bergen'i şu sözlerle anıttı; "Ankara'da çalışırken tanışmıştık. Çok cici, sesi çok güzel bir kızdı. Allah, nur içinde yatırsın."

        Kadın sanatçıların yaşadığı zorluklara ve travmatik olaylara da değinen Kamuran Akkor, dikkatli yaşamanın önemine vurgu yaparak; "Hayat bu, ne kadar dikkat etseniz de bazen zorluklar kaçınılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

        Bodrum'da ve İzmir'de fırtına! Seferler iptal edildi

        Ege'de Meteoroloji'nin uyarısının ardından etkili olan fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını durma noktasına getirirken Bodrum ve Karaburun'da tekneler zarar gördü, İzmir ve Bodrum–Datça hattında seferler iptal edildi.

