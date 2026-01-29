Kamuran Akkor: Kadın olmak zor demeyeceğim

Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre; Kamuran Akkor, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 60 yıldır sahnelerde olan Akkor hem yeni projeleri, hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Yıllardır değişmeyen fiziğiyle dikkat çeken 76 yaşındaki sanatçı, formda kalma sırrını şu sözlerle özetledi: Yazın yüzüyorum, kışın ise düzenli yürüyüşler yapıyorum. Beslenmeme çok dikkat ederim. Her şeyin başı disiplin, sıkı çalışma ve düzenli hayat.

Müzik çalışmalarına ara vermediğini belirten Kamuran Akkor, hayranlarını heyecanlandıracak iki büyük müjde verdi: Şu an hazırlık aşamasında olan 1 - 2 yeni şarkım var.

Genç kuşağın başarılı ismi Semicenk ile bir araya geleceğini doğrulayan Kamuran Akkor, bu konuda; "Güzel bir düet projemiz var, kısa süre sonra hayata geçireceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kendisini izlemeye gelen Demet Özdemir hakkında da konuşan Kamuran Akkor, ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı; "Zaten dizilerinden hayranıydık. Çok nazik, candan ve sesi de çok güzel. Çok iyi bir kız."