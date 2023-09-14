Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölümle biten oyun: Salih 8 yaşındaydı! - Son dakika Gaziantep haberleri

        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!

        Gaziantep'te yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Park halindeyken hareket eden kamyonun altında kalan 8 yaşındaki Salih Mert Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Boş bir arsaya girerek duran kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 08:51 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te kaza, dün akşam saatlerinde Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyon, sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Salih Mert Can'ı (8) altına aldı.

        SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

        DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        Yaralanan Salih Mert Can, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Can, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Salih Mert Can'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Boş bir arsaya girerek duran kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        "Evlilik bana yasak"
        "Evlilik bana yasak"
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Teknoloji şirketi halka açılıyor