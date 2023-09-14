Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
Gaziantep'te yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Park halindeyken hareket eden kamyonun altında kalan 8 yaşındaki Salih Mert Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Boş bir arsaya girerek duran kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor
Gaziantep'te kaza, dün akşam saatlerinde Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyon, sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Salih Mert Can'ı (8) altına aldı.
SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ
DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
Yaralanan Salih Mert Can, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Can, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Salih Mert Can'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Boş bir arsaya girerek duran kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.