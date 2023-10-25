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        Haberler Gündem Trafik Kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

        Hatay'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

        Hatay'da, seyir halindeyken kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:54
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        Kamyona arkadan çarptı: 2 ölü
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        Hatay'da seyir halindeyken kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kaza, gece saatlerinde Erzin ilçesi Kısık mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

        Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede A.Ö. ile yanında bulunan T.T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kişinin cansız bedenleri Dörtyol Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #son dakika haberleri hatay
        #Erzin
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