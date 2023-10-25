Kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

Hatay'da seyir halindeyken kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Erzin ilçesi Kısık mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede A.Ö. ile yanında bulunan T.T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kişinin cansız bedenleri Dörtyol Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.