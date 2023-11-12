Kamyona çarpan motosikletli öldü

Kamyona çarpan motosikletin genç öldü
Gaziantep'te kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Can Malat, hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 12.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 12.11.2023 - 12:43
Gaziantep'te to tamirciliği yapan Can Malat (25), gece saatlerinde Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken park halindeki kamyona arkadan çarptı.
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Malat, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.