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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Ankara'da, çevre yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Feci kazada bir kadın hayatını kaybetti, sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılan sürücü ile birlikte 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:42 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:42
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        Kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Ankara'da, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada , 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kuzey Çevre Yolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Yola savrulan otomobil bariyerlere çarptı.

        İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Gökçe, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

        Araçtaki Pakize Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 2'si çocuk 3 kişi ile sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazanın ardından tek şeride düşen Kuzey Çevre Yolu, araçların çekicilere yüklenerek kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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