Kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Ankara'da, çevre yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Feci kazada bir kadın hayatını kaybetti, sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılan sürücü ile birlikte 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 17.12.2023 - 18:42 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:42 facebook

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