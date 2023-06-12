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Haberler Gündem Eğitim Kan Asit mi Baz mı? Kan Ph Değeri Kaçtır, Nasıl Ölçülür?
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Kan asit mi baz mı? Kan ph değeri kaçtır, nasıl ölçülür?

İnsan yaşamının temel sıvısı olarak tanımlanan kan, dolaşım sisteminde yer alan damarlar boyunca dolaşan yoğun ve yapışkan bir sıvıdır. Sıvı halde bulunan plazma, alyuvar ile akyuvar adı verilen kan hücreleri ve trombositlerden meydana gelen kan; hücrelerin, yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için uygun koşulları sağlamaktadır. Sağlıklı bir insanın vücudunda 5 ile 6 litre arasında bulunan kan asit mi baz mı? Kan ph değeri kaçtır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Kan Asit mi Baz mı? Kan Ph Değeri Kaçtır, Nasıl Ölçülür?
HABERTURK.COM

Vücuda giren yabancı maddeleri zararsız duruma getiren ve bu maddeler ile savaşmak için antikor yapmakla da görevli olan kan, vücut sıvılarının ph derecelerini de dengelemektedir. Peki, kan ph değeri nasıl dengelenir? Kan ph değeri kaç olmalı? İşte, tüm detaylar…

Kan Asit Mi Baz Mı?

Suyun içinde çözünürken çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; bu esnada hidrojen erine hidroksil iyonları yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Bir maddenin asit ya da baz olduğunun biliniyor olması, aynı zamanda o maddenin herhangi bir kimyasal tepkimeye girdiğinde ne şekilde davranacağının da bilinmesi anlamına gelmektedir. Asitler ile bazlar sahip oldukları birtakım özellikler ile de birbirlerinden ayrılırlar. Bu farklardan ilki bu iki maddenin sahip olduğu tatlardır. Asitler daha ekşiye çalan bir tada sahip maddelerken; bazlar ise daha acımtırak bit tattadırlar. Buna ek olarak asitler birtakım yüzeyler için oldukça aşındırıcı maddeler olarak tarif edilirken; bazlar ise asitlere göre daha kaygan bir yapıya sahiptirler. Peki, yaşamın temel sıvısı olan kan asit mi baz mı? Kan nötre oldukça yakın olmasına rağmen bazik bir sıvı olarak tanımlanmaktadır.

Kan Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin asit ya da baz değerlerini anlayabilmek için yapılan ölçüme ph değeri yani potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Bir maddenin içinde yer alan hidrojenlerin yoğunluğunun ölçüldüğü bu test neticesinde bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğu anlaşılmaktadır. Ölçümleri yapılan ve 0 ile 14 arasında bir ph değeri alan bu maddeler, yine 0 ile 14 arasındaki sayıların yer aldığı ph cetveli üzerinde gösterilirler. Bu cetvel üzerinde 0 ile 7 arasında bir ph değerine sahip olan maddeler asit, 7 ile 14 arasında bir değere sahip olan maddeler baz, ph derecesi 7 olan maddeler ise nötr maddeler olarak tanımlanırlar.

Peki, kan ph değeri kaçtır? Kanın ph değeri 7.35 ile 7.45 arasında değişmektedir. Sahip olduğu bu ph derecesi ile nötr maddelere çok yakın bir konumda olması sebebiyle kan, hafif bazik olarak tarif edilmektedir.

Kan Ph Değeri Düşüklüğü Neden Olur?

Kanda bulunan aşırı asit sebebiyle kanın ph değeri 7.35’in altına düşebilmektedir ve duruma asidoz adı verilmektedir. Vücudun asit içeren maddeleri üretmesi, ph dengesini korumakla görevli organların düzgün çalışmaması gibi durumlar kanın ph değerinin 7.35’in altına düşmesine neden olmaktadır.

Peki, kan ph değeri düşerse ne olur? Kandaki ph değerinin düşmesi anlamına gelen asidoz; bitkinlik kusma ve mide bulantısı gibi semptomlar ile kendini göstermektedir. Bunun yanında kandaki ph değerinin düşmesi; solunum hızında artış, zihinde bulanıklık, komaya girme ve ölümlere sebep olabilmektedir.

Kan Ph Değeri Nasıl Dengelenir?

Böbrekler, solunum sistemi ve tamponlar; insan vücudunda kandaki ph değerini dengelemekle görevlidirler. Kandaki asit baz dengesini sağlayan bu üç unsur, kanın ph değerinin 7.35 ile 7.45 arasında olmasını sağlarlar. Ayrıca kan ph değeri kaç olması sorusunun cevabı da 7.35 ile 7.45 olacaktır.

Kan Ph Değeri Nasıl Ölçülür?

Kanın ph değerinin ölçülmesi, kan gazı testi ile yapılmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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