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15 kez bıçaklanmıştı! Katili tanıdık!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklanıp öldürüldükten sonra yol kenarına bırakılan kadının, 7 yıl önce boşandığı eşi tarafından öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri cinayeti, 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerasını titizlikle incelemesinin ardından aydınlatırken, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği belirlendi

15 kez bıçaklanmıştı! SON DAKİKA: Katil tanıdık çıktı
15 kez bıçaklanmıştı! Katili tanıdık!
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İHA

Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesindeki Saraybosna Mahallesi'nde 2 Nisan’da, bir kadının yol kenarında hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİLİN ARAÇLA KAÇTIĞI SAPTANDI

İHA'da yer alan habere göre kimliği tespit edilemeyen talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerine plaka ve modeli belirsiz koyu renkli bir araçla geldiğini, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı belirledi.

4 BİN 500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

4 bin 500 saatlik kamera görüntüsü izleyen ve yaklaşık 50 kilometrelik alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli otonun mahalleler arasında daha çok kamera olmayan ara sokaklar ile karanlık yerleri kullanarak geçtiğini tespit etti.

EN SON ARAÇ BELİRLENDİ

Yapılan titiz kamera çalışması sonucunda aracın en son Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ne girdiğini belirleyen ekipler, mahallede fiziki ve kamera çalışmasını derinleştirdi. Ekipler, aracın mahallede bulunan bir apartman bahçesinde park halinde buldu.

ARACIN SAHİBİ BOŞANDIĞI EŞ ÇIKTI

Araç ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda aracın sahibinin Y.T. (40) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli şahsı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

KATİL EŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kimliği tespit edilemeyen kadının cansız bedeni ile ilgili olarak şüpheli Y.T.’nin arasındaki durum araştırıldığında ise cesedin Y.T.’nin 2014 yılında boşandığı Fatma A. (33) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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