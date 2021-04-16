85 yaşındaydı! Ellerini bantladılar! Sonrası dehşet!

Kocaeli'nde bu sabah bir dehşet yaşandı. Olay, sabah saatlerinde Kartepe Köseköy Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamam Sokak’taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın oğlu, hayvanları beslemek için babasının evine gitti.
BABASINI ELLERİ BANTLI YERDE BULDU
İHA'da yer alan habere göre evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal’ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Topal’ın evine sevk edilen Kocaeli Emniyeti İzmit Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde incelemelerini sürdürüyor.
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