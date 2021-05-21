Benzin döküp evini ateşe verdi! Sonrası daha feci!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 3 katlı bir binanın en üst katında gece saatlerinde yangın çıktı. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Muhammet K.'nin cansız bedeni bulundu.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İlk belirlemelere göre Muharrem K.´nin benzin dökerek evini ateşe verdiği belirlendi. Yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için araştırmaların sürdüğü bildirildi.
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