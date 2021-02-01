Beton mikseri dehşeti! Kadını ezdi!

İstanbul Küçükçekmece'de yürek yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, bugün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak üzerinde yaşandı.
YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ
DHA'da yer alan habere göre trafikte ilerleyen beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve kör noktada kalan 45 yaşındaki Serpil Çöl ismindeki kadını altına aldı.
Feci kazada kadının vücudunun büyük bölümü ezildi ve hayatını kaybetti.
ŞOFÖR POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikseri şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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