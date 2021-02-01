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HaberlerGündem3. SayfaMİKSER FACİASI| Son dakika: Ezilerek feci halde can verdi
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Beton mikseri dehşeti! Kadını ezdi!

İstanbul Küçükçekmece'de, bugün öğle saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Çöl (45),beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Beton mikserinin şoförü olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı

MİKSER FACİASI| Son dakika: Ezilerek feci halde can verdi
Beton mikseri dehşeti! Kadını ezdi!
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DHA

İstanbul Küçükçekmece'de yürek yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, bugün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak üzerinde yaşandı.

YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

DHA'da yer alan habere göre trafikte ilerleyen beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve kör noktada kalan 45 yaşındaki Serpil Çöl ismindeki kadını altına aldı.

Feci kazada kadının vücudunun büyük bölümü ezildi ve hayatını kaybetti.

ŞOFÖR POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikseri şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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