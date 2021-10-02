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Haberler Gündem 3. Sayfa KATLİAM! Son dakika: Gayrimenkul zengini adamın cinayetinde korkunç "eş"detayı! - Haberler
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Gayrimenkul zengininin katliamında eşin korkunç planı!

Kocaeli'nde, el ve ayak bileklerinde plastik kelepçe olarak cansız bedeni bulunan, işkence yapılarak öldürüldükten sonra sandığa konularak denize atıldığı belirlenen gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer (78) cinayetiyle ilgili tutuklananlar arasında bulunan dini nikahlı eşi G.Ö.´nün (54), planın içerisinde yer aldığı belirlendi. G.Ö.´nün, Yılmaz Sezer´den kendisini gezdirmesini istediği, bu sırada yatta bekleyen kişilerin Sezer´i alıkoydukları tespit edildi. Yat ile denize açıldıktan sonra Sezer´in zorla mal ve paralarını ele geçirmek için imza almak istedikleri, ancak Sezer´in hiçbir dayatmayı kabul etmediği ve imza atmadığı saptandı

KATLİAM! Son dakika: Gayrimenkul zengini adamın cinayetinde korkunç
Gayrimenkul zengininin katliamında eşin korkunç planı!
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DHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi´nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cansız bedeni görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, ayaklarında halat, yine ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin denize atıldığını tespit etti.

CANSIZ BEDEN GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre sahilde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında kapağı olmayan bir sandık buldu. Cesedin sandığa konularak atıldığı saptandı. Üzerinde atlet ve pijama olan erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Polis, öldürülen kişinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer olduğunu belirledi.

SANDIĞIN SERİ NUMARASINDAN KATİLE ULAŞILDI

Yılmaz Sezer´in 2 yatının kayıp olduğunu tespit eden polis, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Yatların, İstanbul Tuzla´da olduğu saptandı. Bu sırada, sandığın yapımında kullanılan kontrplağın üstündeki seri numaralarından yola çıkılarak hangi fabrikada üretildiği, nerede satıldığı ve kim tarafından satın alındığı tespit edildi.

YATLARA GİREN ÇIKANLAR DA TAKİBE ALINDI

Polis, yatlara giren çıkan kişileri de takibe aldı. Bu kişilerin çöp poşetleri çıkardığı belirlendi. Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarla 11 kişi gözaltına alındı. Yatlarda ve çıkarılan çöp poşetlerinde yapılan incelemelerde kan izlerinin olduğu kıyafetler ve yata ait halılar ele geçirildi.

DİNİ NİKÂHLI EŞ DE PLANIN İÇİNDE

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Yılmaz Sezer´in dini nikahlı eşi G.Ö.´nün, planın içerisinde yer aldığı belirlendi. G.Ö.´nün, Yılmaz Sezer´den kendisini gezdirmesini istediği, bu sırada yatta bekleyen kişilerin Sezer´i alıkoydukları tespit edildi. Yat ile denize açıldıktan sonra Sezer´in zorla mal ve paralarını ele geçirmek isteyenler imza almak istedikleri, ancak Sezer´in hiçbir dayatmayı kabul etmediği ve imza atmadığı saptandı. İşkence yapılan Sezer´in öldürüldükten sonra sandığa konulup denize atıldığı belirlendi.

KUVVETLİ DELİLLER SAYESİNDE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 4´ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, dün adliyeye sevk edilen, Yılmaz Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö. ile E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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