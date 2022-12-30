Melek ninenin boğazını kesmişti! Vahşette ceza belli oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY | Son dakika haberler: Melek ninenin boğazını kesmişti! Vahşette ceza belli oldu!
ABONE OL

Melek ninenin boğazını kesmişti! Vahşette ceza belli oldu!

Erzurum'da musluk tamiri için gittiği evde 74 yaşındaki Melek Bulut'u boğazını keserek öldüren 44 yaşındaki Mustafa Kuvvetli, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' 'cinsel saldırı' ve 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından da toplam 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAN DONDURAN OLAY | Son dakika haberler: Melek ninenin boğazını kesmişti! Vahşette ceza belli oldu!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Erzurum'da olay, 15 Ekim 2020 tarihinde Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Yalnız yaşayan annesi Melek Bulut'tan (74) haber alamayan kızı, eve gitti.

KAPIDA ZORLAMA OLMADIĞI SAPTANDI

DHA'da yer alan habere göre doğal gaz sayacının üzerindeki anahtarla kapıyı açıp içeri giren kızı, Melek Bulut´u boğazı kesilerek öldürülmüş buldu. İhbarla eve gelen polis, yapılan araştırmada kapıda zorlama olmadığını belirledi.

MUSLUK TAMİRİ İÇİN EVE GİTTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi olarak sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli'yi (44) gözaltına aldı. Kuvvetli, musluk tamiri için eve çağıran Melek Bulut'u öldürdüğünü itiraf etti.

KÜFÜR VE BIÇAKLI SALDIRI İDDİASI

Tutuklanan Mustafa Kuvvetli hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmalarda suçunu itiraf eden Kuvvetli, Melek Bulut'un kendisini bozuk olan banyo musluğunu tamir için çağırdığını, sorun olmadığını söyleyince küfrederek bıçakla saldırdığını ileri sürdü.

AĞIR MÜEBBET İLE 9 YIL 3 AY HAPİS

Karar duruşmasında Mustafa Kuvvetli, 'kasten öldürme' suçunda ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme'den 6 ay, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl ve 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KARARIN GEREKÇESİ DE AÇIKLANDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, kararın gerekçesini de açıkladı. Gerekçeli kararda, Mustafa Kuvvetli hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından dava açıldığı aktarılan kararda, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan dava açıldığı ve birleştirme kararı verildiği belirtildi.

Kararda, olay yeri inceleme raporuna göre, kapının açık olduğu ve zorlama olmadığı, girişte sayaç üzerinde evin anahtarının bulunduğu, evde dağınıklık ve boğuşma izlerinin bulunmadığı, Melek Bulut'un ayak hizasına kadar sıyrılmış çamaşır ve pijama bulunduğu, mutfak tezgahında ve odada iki bıçak olduğu, televizyonun sesinin açık olduğu ve banyo ile oda arasında etek bulunduğu yer aldı.

MAKTÜL SANIĞA KARŞI KOYAMADI

Kuvvetli'nin beyanları arasında kısmi çelişkiler olduğu aktarılan kararda, olay ise şöyle anlatıldı:

"Kuvvetli'nin bilinmeyen şekilde eve girdiği, anlatımlardan Melek Bulut'un koridorda olduğu, sanığın koridorda boğazına bıçak dayadığı, eteğin sanık tarafından veya zorlamasıyla maktul tarafından holde çıkartıldığı, sanığın eteği çıkardıktan sonra odaya sürüklediği ve kanepeye oturttuğu, maktulün beden bakımından kendini savunamayacak durumda olduğuna ilişkin rapor ve otopsi raporunda savunma yarası olabilecek bulguların tespit edilememesi ile sanığın alınan doktor raporunda maktul tarafından boğuşma sırasında oluşabilecek yaralanma tespit edilememesi karşısında maktulün sanığa karşı koyamadığının değerlendirildiği, sanığın maktulün boğazına dayadığı bıçağı gırtlağına soktuğu sabittir."

HAREKETSİZ KALANA KADAR BOĞAZI KESİLMİŞ

Bıçağın kırılarak Kuvvetli'nin elinde kaldığına değinilen kararda, "Sanığın beyanına göre bıçağın kırılan kısmının kıyafetlerin içine düştüğünü zannederek ölmediğini düşündüğü, maktulün olayı anlatacağını, yakalanacağını ve rezil olacağını düşünerek ikinci bir bıçak aldığı, otopsi raporunda kırılan bıçağın oluşturduğu kesinin etrafında sıyrık ve yüzeysel kesiler olduğunun belirtilmesi, bıçakta yapılan incelemede maktulün ve sanığın genotipinin karışık halde bulunması birlikte değerlendirildiğinde sanığın bıçakla maktul hareketsiz kalıncaya kadar boğazını kestiği ve kendisini parmağından yaraladığı, öldüğünden emin olduktan sonra odadan çıktığı, bıçağı mutfakta yıkadığı ve bıraktığı, odaları gezerek çalabileceği eşya aradığı sabittir" denildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Suriye'de 8 terörist öldürüldü!
GÜNDEM Suriye'de 8 terörist öldürüldü!
TIKLA, ÖĞREN! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Andrew Tate kimdir ve neden gözaltına alındı? Andrew Tate suçu nedir, hapse mi atıldı?
GÜNDEM Andrew Tate kimdir ve neden gözaltına alındı?
ABD'li yapımcıya dolandırıcılık şokunda flaş gelişme! - Haberler
GÜNDEM ABD'li yapımcıya dolandırıcılık şokunda flaş gelişme!
İstanbul'da polisi şaşkına çeviren operasyon!
GÜNDEM İstanbul'da polisi şaşkına çeviren operasyon!
YÖK duyurdu! Pedagojik formasyon tüm sınıf düzeylerinde "seçmeli ders" oldu
GÜNDEM YÖK duyurdu! Pedagojik formasyon tüm sınıf ...
Dini Yılbaşı Mesajları ve Sözleri 2023: Anlam Dolu, Hadisli, Dualı, Ayetli ve Resimli Dini Yeni Yıl Mesajları ile Tebrik Sözleri
GÜNDEM Dini Yılbaşı Mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Yürek yakan açıklama! Son dakika: Kızı katledilen baba konuştu! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Sıla 16 yaşındaydı! Kızı katledilen baba konuştu!
Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!
GÜNDEM Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri
İstanbul Sultangazi'de çaldığı montun cebindeki anahtarı fark eden şüpheli otomobili de çaldı! - Güncel haberler
GÜNDEM Çaldığı montta anahtar bulup geri döndü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.