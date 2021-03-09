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HaberlerGündem3. SayfaYİNE ŞİDDET! Son dakika: Otomobilden indirip sevgilisini sokak ortasında darp etti!
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Otomobilden indirip sevgilisini darp etti!

Bursa’da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi

YİNE ŞİDDET! Son dakika: Otomobilden indirip sevgilisini sokak ortasında darp etti!
Otomobilden indirip sevgilisini darp etti!
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İHA

Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayının bir benzeri de Bursa'da yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı.

ÇEVREDEKİ ESNAF ARAYA GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine sürücü A.D. cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşı A.Ş.'yi araçtan indirdi.

Saldırgan, genç kızı darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi.

OLAY KAMERALARA DA YANSIDI

Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için cumhuriyet savcısı tarafından uzaklaştırma kararı verildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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