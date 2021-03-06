Korkunç kaza! Şoförün kolu koptu!

Bartın Limanı'ndan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasına hurda demir taşıyan Zafer G. (47) yönetimindeki tır, Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında virajı alamayarak devrildi.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre kazada tır şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, hurda demirler yola saçıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞOFÖRÜN KOLU KOPTU
Yaralı şoför, ekipler tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.
Kolu kopan sürücü, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, hurda demirlerin iş makinesi yardımıyla toplanmasının ardından normale döndü.
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