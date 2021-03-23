Tam 2 gün sürdü! Rus sevgilisine dehşeti yaşattı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaOTELDE DEHŞET! Son dakika: Rus kadına Türk sevgiliden 2 gün işkence
ABONE OL

Tam 2 gün sürdü! Otelde dehşet!

Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira, sosyal medyadan tanıştığı Alp Mutlu ile sevgili oldu. 13 Mart'ta Rusya'dan İstanbul'a sevgilisi ile görüşmeye gelen Otteva Elvira, Alp Mutlu ile Ataşehir'de bir otele yerleşti. Yerleştikleri otelde Alp Mutlu'nun işkencelerine maruz kalan Otteva Elvira dehşeti yaşadı. 2 gün boyunca otel odasında birçok işkenceye uğrayan kadın, Alp Mutlu'nun markete gittiği sırada odadan kaçarak resepsiyondaki çalışanlara sığındı

OTELDE DEHŞET! Son dakika: Rus kadına Türk sevgiliden 2 gün işkence
Tam 2 gün sürdü! Rus sevgilisine dehşeti yaşattı!
0:00 / 0:00
DHA

Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira, biryıl önce sosyal medyadan fotoğraflarını beğenen 40 yaşındaki Alp Mutlu'yla arkadaş oldu. Otomotiv sektöründe çalışan Alp Mutlu, kadını İstanbul'a davet etti. Rusya-Türkiye arasındaki geliş gidişler birkaç kez sürdü. Otteva Elvira, 13 Mart'ta sevgilisini görmek için bir kez daha İstanbul'a geldi.

EZİYET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre ikili Ataşehir'deki bir otele yerleşti. İlk günün sonunda Otteva Elvira'nın iddiasına göre eski kocasını ve 25 yaşındaki oğlunu kıskanan Alp Mutlu, iki gün boyunca saatlerce kadına işkence etti.

Tanınmayacak hale gelen kadın, Alp Mutlu markete gitmek için odadan çıkınca resepsiyondakilere sığındı. Polis tarafından gözaltına alınan Alp Mutlu, sevk edildiği adliyede 'eziyet' suçlamasıyla tutuklandı.

"KANLARI TEMİZLE HEMEN GELİYORUM"

Otteva Elvira verdiği ifadesinde, "İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, 'Tadı ne güzel' diyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ertesi gün de 6 saat boyunca dövmeye devam etti. Eline geçen her şeyi bana fırlatıyordu. Kafama tekme attı, saçlarımı yoldu. 15 Mart'ta markete gitmek için odadan çıktı. Bana 'Kanları temizle, hemen geliyorum' dedi. Resepsiyona gidip yardım istedim. Beni bir odaya kapatıp polis çağırdılar. Sonra Alp beni yine buldu. Dövmeye devam ederken polisler gelip kurtardılar" dedi.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ

Avukat Onur Eyüboğlu, "Müvekkilim Otteva Elvira, 13 Martta Türkiye'ye geldi. 1 yıldır uzaktan ilişkisi vardı. Daha önce de 3 defa geldi. Bu dördünce gelişiydi. 2 kez darp edilmiş ancak kalıcı bir iz olmadığından bunu ailesinden saklamış. Bu seferse 2 gün boyunca şiddet ve işkenceye maruz kalmış otelde. Şüpheli odadan çıktığında Otteva hanım resepsiyondan yardım istiyor. Bu sırada şüpheli odaya tekrar girip müvekkilimi dövmeye başlıyor. Bunun üzerine otel görevlileri 112 ve polisi arıyorlar. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşkence hatta eziyete varan boyutta bir saldırı gerçekleştirilmiş" dedi.

"CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Tedavisinin ardından Rusya'ya dönen Otteva Elvira ise şunları söyledi: "Şu an Moskova'da, Şeremetyevo Havaalanı'ndayım. Bu zorluğu aşabildiğim için çok mutluyum. Türkiye devletine, büyükelçiliğe ve İstanbul Konsolosluğu'na minnettarım. Hayatımdaki bu zorlu dönemi atlatmama yardım ettikleri için doktorlara, hemşirelere teşekkür ediyorum. Yaşamla ölüm arasındaydım. Bugün her şey nispeten daha iyi. Zor duruma düşen tek kadın olmadığımı düşünüyorum. O insanın yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum. İki gün boyunca bana yaşattığı hakaretlerin ve işkencelerin" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Alp Mutlu ise Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu'nda verdiği ifadede, "Beni aramızdaki ilişkiyi eşime söylemekle tehdit ediyordu. O gün eşimi aramak istedi. Telefonu vermeyince koluma vurdu. Ben de kendisine vurdum. Kendisini otelde zorla tutmadım. Çok pişmanım" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye risk haritası 23 Mart! Korona haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMEn güncel Türkiye risk haritası
DEV OPERASYON! Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması! 184 gözaltı
GÜNDEMFETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon! 184 gözaltı
BUZ GİBİ! Meteoroloji'den son dakika flaş duyuru! Sağanak ve kar! Sıcaklıklar düşüyor
GÜNDEMSağanak, kar ve lodos eskili
BUDO'da bazı seferler iptal edildi
GÜNDEMBUDO'da sefer iptalleri
Adana'da 2 otomobil kundaklandı, maddi hasar oluştu
GÜNDEMAdana'da 2 otomobil ateşe verildi
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın, 5 iş yerini küle çevirdi
GÜNDEMMobilyacılar çarşısında yangın: 5 iş yeri kül oldu
Denizli'de kadın cinayeti: İp sarkıtarak girdiği evde eşini defalarca bıçakladı!
GÜNDEMİp sarkıtarak girdiği evde eşini öldürdü
Sakarya'da yol verme kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı
GÜNDEMSakarya'da yol verme kavgası: 2 yaralı
Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı
GÜNDEMLevent Gültekin'e saldırıyla ilgili 3 gözaltı
Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileri ile görüştü
GÜNDEMBakan Koca, vaka artışı olan illerin yöneticileriyle ...