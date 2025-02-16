Kan tahlili orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kan tahlili yaptırmak orucu bozar mı?

Oruç, imsaktan iftar vaktine kadar bilinçli olarak yemeyi ve içmeyi terk etme esasına dayalı bir ibadettir. Bu çerçevede, insan iradesine bağlı olmayan, beslenme amacı gütmeyen eylemler orucu bozmadığı gibi, vücuda yiyecek içecek sokma amacı taşımadıkça çoğu tıbbi işlem de ibadeti geçersiz kılmaz. “Kan tahlili orucu bozar mı?” sorusunun yanıtı da yine İslami temel prensiplerle uyumludur.

ORUÇLUYKEN KAN TAHLİLİ YAPTIRMAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, kan vermekle ilgili bir fetvada, Hz. Peygamber’den (s.a.s) “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur” hadisinin yanı sıra, başka rivayetlerde Hz. Peygamber’in (s.a.s) oruçlu iken hacamat yaptırdığını belirttiğini de dile getirir. Bu çelişkili gibi görünen hadisler, âlimlerin çoğunluğunca “kasıtlı yeme içmeye benzer bir fiil olmadığı” ve “vücut güçten düşerse orucu bozma ihtiyacı duyulabileceği” şeklinde açıklanır. Günümüzde kan aldırma –dolayısıyla kan tahlili– işlemi steril iğneler ve laboratuvar koşullarında gerçekleştirilir; bu süreçte kişinin kasıtlı beslenmesi veya boğazına yiyecek içecek akması söz konusu olmaz. Dolayısıyla oruç bütünlüğü zarar görmez.

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KAN TAHLİLİ ORUCU BOZAR MI?

Kan tahlili, temelde vücutta belirli değerleri ölçmek amacıyla az miktarda kan örneği alınmasıdır. Diyanet’in içtihatlarına göre, kan vermek orucu bozmadığından, benzer şekilde küçük bir miktarda kan aldırılan testlerin de orucu bozmadığı sonucuna varılır. Bu yaklaşımda şu noktalar öne çıkar:

Kasıt ve gıda unsuru bulunmaz: Kan tahlili, beslenme amaçlı değil tıbbi gereklilik amacıyla yapılır.

Mideye giriş söz konusu değildir: Bu işlemde kan vücuttan dışarı alınır, yiyecek içecek alma eylemi olmadığı için oruç bütünlüğü bozulmaz.

Dolayısıyla, “Kan tahlili orucu bozar mı?” sorusunun net cevabı, “Hayır, bozmaz.” şeklindedir. Oruçluyken kan alındığında, oruç bütünlüğü yeme içmeyle ihlal edilmediğinden ibadet geçerliliğini sürdürür. Fakat burada sağlık faktörüne de dikkat etmek gerekir; kan tahlili sonucunda kişi aşırı halsizlik hisseder, baygınlık geçirirse, bu durum oruca devam etmeyi zorlaştırabilir. Ama bu, ibadetin hükmünü değil, kişinin fiziksel durumunu ilgilendirir. İslam dininde, zaruri hallerde oruç kaza edilebilir veya ertelenebilir.