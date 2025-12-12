Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin KANAL KANAL 12 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi!

        12 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda hangi program, yarışma, dizi ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple kanal kanal 12 Aralık TV yayın akışı listeleri araştırılıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 112. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Başak ve Fatih nikah masasına oturacak. Ancak düğün gününe Başak'ın, Fatih'in canını yakmak için hazırladığı büyük sürprizi damga vuracak. Peki, bugün TV'de başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 12 Aralık 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 12.12.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler merak ediliyordu. Kanalların 12 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Özellikle Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti için heyecan dorukta. İşte 12 Aralık 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Eşref Rüya

        02:30 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Rüya Gibi

        02:30 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Kasaba Doktoru

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        02:30 Seksenler

        03:10 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Taşıyıcı

        21:50 Son Üç Gün

        00:20 Son Üç Gün

        02:30 Kardeşlerim

        05:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Öyle Olsun

        21:45 Sahipsizler

        01:00 Kral Kaybederse

        03:30 Hanım Köylü

        05:00 Söz

        06:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Avatar

        23:15 Ben Leman

        02:00 Sahtekarlar

        04:30 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        28 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Sürecin sonunda yarı yarıya infaz
        Sürecin sonunda yarı yarıya infaz
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Katliam gibi kaza! Çarptığı 3 yaşlı kişi can verdi!
        Katliam gibi kaza! Çarptığı 3 yaşlı kişi can verdi!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        Kızının düğün hazırlığı için gelmişti...
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        MSB: Görüntülere yansıyan rutin birlik değişimi
        MSB: Görüntülere yansıyan rutin birlik değişimi
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        "Dezenflasyon sürecek"
        "Dezenflasyon sürecek"
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        Time 'Yılın Kişisi'ni seçti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"