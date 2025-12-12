12 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Bugün televizyonda hangi program, yarışma, dizi ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple kanal kanal 12 Aralık TV yayın akışı listeleri araştırılıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 112. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Başak ve Fatih nikah masasına oturacak. Ancak düğün gününe Başak'ın, Fatih'in canını yakmak için hazırladığı büyük sürprizi damga vuracak. Peki, bugün TV'de başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 12 Aralık 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler merak ediliyordu. Kanalların 12 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Özellikle Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti için heyecan dorukta. İşte 12 Aralık 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Rüya Gibi
02:30 Veliaht
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
02:30 Seksenler
03:10 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Taşıyıcı
21:50 Son Üç Gün
00:20 Son Üç Gün
02:30 Kardeşlerim
05:00 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
21:45 Sahipsizler
01:00 Kral Kaybederse
03:30 Hanım Köylü
05:00 Söz
06:00 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Avatar
23:15 Ben Leman
02:00 Sahtekarlar
04:30 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
