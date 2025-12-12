Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler merak ediliyordu. Kanalların 12 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Özellikle Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti için heyecan dorukta. İşte 12 Aralık 2025 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...