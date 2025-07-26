Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 26 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi
Televizyon kanallarında yayınlanan içerikler her gün değişiyor. Bu sebeple bugün ekranlara gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. 26 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün birbirinden farklı türde filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 26 Temmuz Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...
26 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, Show TV’de Güldür Güldür Show komedi programı yayınlanacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de başka neler var? İşte, 26 Temmuz Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Gelin Halayı
15:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:30 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı
01:45 Zalim İstanbul
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Hayallerinin Peşinde
06:20 Yedi Numara
07:55 Hayatımın Neşesi
10:25 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
12:10 Yeşil Deniz
14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
20:00 Pembe Panter
21:55 Ölüm Yarışı
02:05 Yeşil Deniz
03:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Hanım Köylü
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kod 355
22:30 Kod 355
00:45 Aramızda Kalsın
03:00 Kiralık Aşk
05:15 Erkenci Kuş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
08:00 Kaynanalar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İbo İle Güllüşah
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta SonuAna Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şaban Pabucu Yarım
01:30 Kaynanalar
03:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
11:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
13:40 Aile Saadeti
17:00 Çakallarla Dans 4
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kızıl Hare
22:40 Ölümlü Dünya
00:40 Aile Saadeti
03:15 Bir Gece Masalı
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
12:45 Yasak Elma
15:30 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yanlış Anlama 2
22:15 Tam Kafadan Karavana
00:30 Aşk Mantık İntikam
02:30 İnadına Aşk
03:30 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
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