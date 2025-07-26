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        Haberler Bilgi Magazin KANAL KANAL 26 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 26 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi

        Televizyon kanallarında yayınlanan içerikler her gün değişiyor. Bu sebeple bugün ekranlara gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. 26 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün birbirinden farklı türde filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 26 Temmuz Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:00
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        1

        26 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, Show TV’de Güldür Güldür Show komedi programı yayınlanacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de başka neler var? İşte, 26 Temmuz Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Gelin Halayı

        15:30 Kuralsız Sokaklar

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

        23:30 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

        01:45 Zalim İstanbul

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Hayallerinin Peşinde

        06:20 Yedi Numara

        07:55 Hayatımın Neşesi

        10:25 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

        12:10 Yeşil Deniz

        14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        20:00 Pembe Panter

        21:55 Ölüm Yarışı

        02:05 Yeşil Deniz

        03:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Hanım Köylü

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Kod 355

        22:30 Kod 355

        00:45 Aramızda Kalsın

        03:00 Kiralık Aşk

        05:15 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        08:00 Kaynanalar

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 İbo İle Güllüşah

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta SonuAna Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Şaban Pabucu Yarım

        01:30 Kaynanalar

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Gençliğim Eyvah

        09:00 Zembilli

        11:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

        13:40 Aile Saadeti

        17:00 Çakallarla Dans 4

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kızıl Hare

        22:40 Ölümlü Dünya

        00:40 Aile Saadeti

        03:15 Bir Gece Masalı

        05:30 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 Kirli Sepeti

        12:45 Yasak Elma

        15:30 Şevkat Yerimdar

        19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Yanlış Anlama 2

        22:15 Tam Kafadan Karavana

        00:30 Aşk Mantık İntikam

        02:30 İnadına Aşk

        03:30 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        10:00 Gazete Magazin

        15:45 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 Gazete Magazin

        26 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        9
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