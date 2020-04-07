Berat duası Türkçe okunuşu ve Berat namazı, bu akşamı kandil gecesi için gündemde. Bugün idrak edilen Berat Kandili, bu geceki ibadetlerle birlikte sona erecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde ibadet edilemeyecek ancak vatandaşlar evlerinde tüm ibadetleri yerine getirebilir. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün saat 20.00’da TRT1 ve Diyanet TV’den ortak yayınlanacak Berat Kandili Özel Programı’nda, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için dua edecek. İşte Berat Kandili ibadetleri...

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirme sayfasında, kandil ibadetleri ile ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

"Hz. Peygamber (s.a.s.),bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur."

BERAT DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.

Berat duasının Türkçe meali şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah’ım!

Ey Celal ve ikram sahibi olan.

Ey lütfu ve ikramı bol olan.

Sen’den başka ilah yok.

Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.

Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat’sın.

Allah’ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.

Allah’ım! Fazl’u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.

Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen’sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır”. (R’ad/39)

İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.

Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.

BERÂT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu geceye özel olarak kılınan ve yatsı namazından sonra kılınan 100 rekâtlı berat gecesi namazı şöyledir:

Niyet edilirken, niyet ettim bu gecenin hürmetine denilmeli

İki rekât olarak kılınmalı ve her rekâttan sonra selam verilmelidir

Her rekâtta bir Fatiha, 10 İhlas okunmalıdır (güç yetiremeyen 3 veya 5 tane okuyabilir)

100 rekât tamamlanınca salavat çekilmeli ve tövbe istiğfar edilmelidir.

KAZA NAMAZI VE NAFILE NAMAZI

Kaza namazı kılmak bu gece ibadetleri arasında makbul ibadetlerdendir. Gecikmiş, unutulmuş ve ihmal edilmiş namazların telafi edilmesi ve bundan dolayı Allah’tan af ve bağış istenmesi için fırsat kabul edilmeli ve bir daha yapmamak için istiğfar yapılmalıdır. Rivayet edilir ki farz namazlardan sonra en makbul namaz nafile namazlardır ve Allah’a yaklaşmak konusunda en muteber namaz olarak bilinmektedir. Dua ve ibadetlerin kabul olması için bu gece nafile namazı unutulmamalıdır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, BERAT KANDİLİ ÖZEL PROGRAMI’NA KATILAIYOR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün saat 20.00’da TRT1 ve Diyanet TV’den ortak yayınlanacak Berat Kandili Özel Programı’na katılacak.

Berat gecesinin öneminin anlatılacağı, Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin yapılacağı, salat-ü selam ve ilahilerin okunacağı programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için dua edecek.