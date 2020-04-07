Tesbih namazı kaç rekattır nasıl kılınır? Şeklindeki sorular Berat Gecesi olması sebebiyle müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her müslümanın ömründe en az bir kez tesbih namazı kılmasının büyük faydası olduğuna inanılan tesbih namazı saat kaçta? İşte 7 Nisan Diyanet tesbih namazı...

2020 TESBİH NAMAZI SAAT KAÇTA? NAMAZ VAKİTLERİ

ADANA BURSA İSTANBUL ANKARA İZMİR İmsak 04:46 05:03 05:01 04:49 05:15 Güneş 06:09 06:31 06:31 06:16 06:40 Öğle 12:46 13:11 13:11 12:56 13:19 İkindi 16:22 16:48 16:49 16:33 16:55 Akşam 19:13 19:41 19:42 19:26 19:47 Yatsı 20:30 21:03 21:05 20:47 21:06

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Her rek‘atında yetmiş beş defa “sübhânallāhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” şeklinde zikir lafzı okunan dört rek‘atlı bu namaza “sübhânallah” ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla “tesbih namazı” (salâtü’t-tesbîh) adı verilmiştir. Terim olarak tesbîh, “Yüce Allah’ı ulûhiyyetle bağdaşmayan sıfatlardan tenzih ederim, O’nu en üstün sıfatlarla anarım” mânasındaki sübhânallah vb. zikir lafızlarını söylemeyi ifade eder. Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Mâce’nin es-Sünen’lerinde ve diğer bazı hadis kitaplarında tesbih namazı hakkında pek çok hadis rivayetine yer verilmiştir



TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Tesbih Namazı dört rekattır.

Tesbih Namazı’na şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber

Tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir; “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym

Tesbih Namazı şöyle kılınır;

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure’den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece birinci rek’at kılınmış olur.

İkinci rek’ate kalkılır.

2.Rekat

Fatiha’dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure’den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat

Sübhâneke’den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure’den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.

Dördüncü rek’ate kalkılır.

4.Rekat

Fatiha’dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure’den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75’dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.