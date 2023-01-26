REGAİP KANDİLİNDE BİR ŞEYLER DAĞITMAK SEVAP MI?

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de kandil günlerine ve kandil günlerinde bir şeyler dağıtmakla ilgili bir ayet bulunmuyor ancak İslam dini yüz yıllardır dünyanın her coğrafyasında bir sosyal kültürün gelişmesine de neden olmuştur. Kardeşliği, paylaşmayı, iyiliği yücelten İslam dininde "komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" hadisinden yola çıkarak kandil günlerinde bir şeyler pişirip dağıtmak çok yaygın bir gelenektir. Kardeşliğe, paylaşmaya, sadakaya ve yardımseverliğe önem veren İslamiyet'te dua etmek ve tövbe etmek için büyük anlamlar taşıyan kandil günlerinde konu komşuya, fakire fukaraya bir şeyler dağıtmanın bir zararı yoktur. Aksine, paylaşmak ve zorda olana yardım etmek açısından epey kıymetlidir.

Kandil günü evinizde yapacağınız tatlı veya tuzlu tarifleri komşularınıza dağıtabilir, bu mübarek anlam ve önemini paylaşabilirsiniz. Kandil dediğimizde ilk akla gelen lezzet kandil simidi oluyor. Kutsal günlerde yapılan kandil simidi, sokaktakilere veya ihtiyacı olanlara dağıtılarak bu özel günde hayır işlenir, kandil kutlanır.