Not:

Eğer evde mahlep yoksa kullanmayabilirsiniz.

Sirke kurabiyelerimize kıyırlık vermesi için kullanılıyor, kullanmanız şart değil ancak kullanmanızda fayda var, simitlerinizde sirke tadı asla olmuyor.

Susamları kavurabilirsiniz, bunun için teflon tavaya susamları alın, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak birkaç dakika rengi dönünceye kadar kavurun. Kokusu çıkmaya başlayıp rengi istediğiniz kahverengi halini alınca tamam demektir, tavada bırakmayın, bir tabağa boşaltın ki tavanın sıcağı ile yanmasın.

Bu malzeme ile aşağı yukarı 35-40 tane simit elde edebilirsiniz (2 tepsi)