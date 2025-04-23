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        Haberler Gündem Kandilli Rasathanesi'nde "İstanbul depremi" toplantısı

        Kandilli Rasathanesi'nde "İstanbul depremi" toplantısı

        Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarındaki depreme ilişkin, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:09 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:35
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        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
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        Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özel, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

        Haritalar ve grafiklerden oluşan görsellerle sunum yapan Özel, bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyledi.

        Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu belirterek, "6,1'lik depremden sonra 2 tane büyük artçı oldu. Bunlar da sevindirici tabii, enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. 5,1’lik ve 5,2’lik iki deprem oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi." diye konuştu.

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        Depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında yaşandığı bilgisini paylaşan Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini ifade etti.

        Geçmişte Marmara Denizi içinde meydana gelen depremlerin tarihleri ve büyüklükleri konusunda belirsizlikler olduğunu dile getiren Özel, bu durumun Marmara Denizi'nde ne zaman ve hangi büyüklükte deprem olacağı öngörülerini zayıflattığını söyledi.

        Özel, Marmara Denizi içindeki bütün hareketleri dikkatle izlediklerini ve bugün deniz yükselmeleri de tespit ettiklerini anlattı.

        Rasathanenin, Marmara'da olabilecek bir deprem için pilot olarak erken uyarı sistemi geliştirmeye çalıştığını bildiren Özel, bugünkü depremde sistemin devreye girdiğini, bu durumun sevindirici olduğunu belirtti.

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        "ŞİDDETİ DENİZDE 8, KARADA İSE 4-5 OLARAK ÖLÇÜLDÜ"

        Özel, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bir gazetecinin, deprem uzmanlarının gelecek olası depremlere ilişkin görüş ayrılıklarına düştüğünü hatırlatıp, beklenen depremlerin bugünkü konumda mı olacağını sorması üzerine Özel, "Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti vardır. Bu ikisinin tam ortasında, 10-12 kilometrelik bir bölgede deprem aktivitesi meydana geldi, şu anda da meydana geldiği yerde devam ediyor. Kumburgaz ve Adalar fayında da bir stres birikimi olduğunu, deprem olma ihtimalini biz de biliyoruz, söylüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

        Özel, depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü anlattı.

        2019'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirten Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir." dedi.

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