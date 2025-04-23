Kandilli Rasathanesi'nde "İstanbul depremi" toplantısı

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özel, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Haritalar ve grafiklerden oluşan görsellerle sunum yapan Özel, bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyledi.

Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu belirterek, "6,1'lik depremden sonra 2 tane büyük artçı oldu. Bunlar da sevindirici tabii, enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. 5,1’lik ve 5,2’lik iki deprem oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi." diye konuştu.

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Depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında yaşandığı bilgisini paylaşan Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini ifade etti.

Geçmişte Marmara Denizi içinde meydana gelen depremlerin tarihleri ve büyüklükleri konusunda belirsizlikler olduğunu dile getiren Özel, bu durumun Marmara Denizi'nde ne zaman ve hangi büyüklükte deprem olacağı öngörülerini zayıflattığını söyledi.