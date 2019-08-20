Son depremler nerede oldu? sorusu merak konusu haline geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 20 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER 20 AĞUSTOS 2019 - KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.08.20 08:19:21 37.8357 29.7003 12.9 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel2019.08.20 07:37:08 37.8345 29.7262 6.4 -.- 3.9 3.8 CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.20 06:56:35 39.2328 28.9883 7.3 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.08.20 06:12:27 39.1498 29.0883 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.08.20 06:05:23 39.8070 41.9553 17.4 -.- 2.0 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2019.08.20 05:07:34 39.9077 33.0472 7.4 -.- 3.4 3.1 MAMAK (ANKARA) İlksel
2019.08.20 02:41:02 40.8965 30.8338 13.1 -.- 2.2 -.- PAZARCIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2019.08.19 23:05:30 38.9678 29.8485 4.4 -.- 2.8 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2019.08.19 22:24:46 38.0667 26.9563 4.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.19 17:14:44 40.2183 24.3795 1.0 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN İlksel
2019.08.19 17:10:00 38.9307 43.7597 9.0 -.- 2.4 -.- YUMAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel
2019.08.19 16:56:53 39.3425 27.9547 5.0 -.- 2.0 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.19 16:32:45 39.3452 27.9442 8.3 -.- 2.1 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.08.19 16:26:15 39.3105 27.9005 11.2 -.- 1.4 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.08.19 15:43:36 39.3530 27.9023 8.2 -.- 1.7 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.08.19 14:40:24 41.2307 43.6013 5.9 -.- 2.1 -.- BASKOY-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
2019.08.19 12:39:26 37.8133 29.7512 6.5 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.19 11:32:23 37.2608 28.2328 0.0 -.- 1.5 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2019.08.19 09:22:36 39.9885 42.8140 5.0 -.- 2.4 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2019.08.19 09:00:32 39.8665 37.2582 15.3 -.- 1.4 -.- EYMIR-HAFIK (SIVAS) İlksel
2019.08.19 08:17:00 37.4673 36.3293 28.5 -.- 2.3 -.- YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.08.19 07:37:22 39.4160 25.6780 7.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.19 06:45:43 40.4218 26.1083 12.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.19 06:26:02 40.3802 26.1497 24.8 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.19 04:30:31 38.9802 39.0078 5.0 -.- 3.0 -.- PAYAMDUZU-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2019.08.19 04:05:16 37.9840 29.5670 9.9 -.- 1.2 -.- BAKLAN (DENIZLI) İlksel
2019.08.19 03:11:42 38.4950 43.9383 18.2 -.- 1.7 -.- BAGRIACIK-OZALP (VAN) İlksel
2019.08.19 02:58:34 39.5463 41.0798 5.0 -.- 2.5 -.- HATUNKOY-CAT (ERZURUM) İlksel
2019.08.19 01:41:48 37.0240 37.1407 5.4 -.- 1.9 -.- KAVSAK-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2019.08.19 01:30:20 40.1715 25.1585 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.19 01:14:57 39.0372 41.1503 5.2 -.- 1.9 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) İlksel
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