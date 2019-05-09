Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-2 mağlup ederek finale yükselen Tottenham'da sakatlığı bulunan Harry Kane, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"KENDİMİ İSPATLAMALIYIM"

Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı sonrasında Kane"Finale yetişebilir" şeklinde açıklama yaptığı Kane, "Tedavim iyi gidiyor. Düz koşulara başladım. Sakatlık sürecimde Manchester City ve Ajax'ı yendik. Finalde oynamak için kendimi ispatlamalıyım" dedi.

"SON GOLÜ ATACAĞIMIZI HİSSETTİM"

Karşılaşmayı değerlendiren Harry Kane, "Muhteşemdi. Hayal kırıklığı yaratan bir ilk yarı vardı. Ajax'ın oynamasına izin verdik. Devre arası soyunma odasına gittim. Önümüzde 45 dakika daha olduğunu konuştuk. Lucas Moura iki gol attıktan sonra son golü atacağımızı hissettim" ifadelerini kullandı.