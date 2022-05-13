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Kanlı Ay tutulması ne zaman 2022? Kanlı Ay Türkiye'den izlenecek mi? Kanlı Ay Tutulması günü...

2022 yılının ilk ay tutulması için artık nefesler tutuldu. Gökyüzü olaylarının en çok merak uyandıranlarından biri olan kanlı ay tutulması ile ilgili en çok; Kanlı Ay tutulması ne zaman, hangi gün ve Türkiye'den izlenebilecek mi sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

  • 01
    Kanlı Ay tutulması ne zaman 2022? Kanlı Ay Türkiye'den izlenecek mi? Kanlı Ay Tutulması günü...

    Güneş, Dünya ve Ay'ın peş peşe sıralanması ve sırasında meydana gelen Kanlı Ay tutulmasının tarihi ve saati günlerdir en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, tutulmanın burçlara etkisi olacak mı? İşte Kanlı Ay tutulması ile ilgili bilinmesi gerekenler...
  • 02
    Kanlı Ay tutulması ne zaman 2022? Kanlı Ay Türkiye'den izlenecek mi? Kanlı Ay Tutulması günü...

    KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2022?

    16 Mayıs tarihinde Türkiye saati ile 07:13’te  gerçekleşecek olan tutulma Kanlı Ay Tutulması olarak geçiyor. Bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek.

    Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize neden olurken, sert bir tutulmanın bizi beklediğini söyleyebiliriz.
  • 03
    Kanlı Ay tutulması ne zaman 2022? Kanlı Ay Türkiye'den izlenecek mi? Kanlı Ay Tutulması günü...

    AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Yılın ilk Ay tutulması olurken, Türkiye’den gözlemlenmeyecek.

    AY TUTULMASI NASIL OLUR?

    Ay, Dünya'nın gölgesine girerek, Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybeder ve bu olayın sonucunda da Ay Tutulması meydana gelir. 

    Bu şartlar sağlandığında Dünya'nın gölgesi Ay yüzerine düşer. Bu 42 milyar kilometreye uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 kilometre daha geniştir. Ay, saatte 3456 kilometre hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile 1 saat arasında değişir. 
  • 04
    Kanlı Ay tutulması ne zaman 2022? Kanlı Ay Türkiye'den izlenecek mi? Kanlı Ay Tutulması günü...

    Ay tutulması, yeryüzünden Ay'ın ufuk çizgisinin üzerine olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilmektedir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinde kırıldığından dolayı, Ay tutulmasında, Ay tamamen kaybolmaz ve Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

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