Gökbilimciler ve gökyüzü meraklıları, 2026 yılının astronomik olaylarından biri olan Kanlı Ay tutulmasını heyecanla bekliyor. Aslında Tam Ay tutulması olan bu tutulma, halk arasında Kanlı Ay olarak bilinir. Dünya, Güneş’ten gelen ışığı engelleyerek gölgesini Ay’ın üzerine düşürür ve Ay tam gölgeye girdiğinde atmosferden süzülen ışık sayesinde kırmızıya yakın bir renk kazanır. Bu gökyüzü olayı bazı burçlar için önemli kararlar, bitişler ya da yeni başlangıçların habercisi olarak yorumlanır. Peki, 3 Mart Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte tüm ayrıntılar...