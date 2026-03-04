Canlı
        Kanlı Ay Tutulması tarihi ve saati: 2026 Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den gözükecek mi?

        Kanlı Ay Tutulması saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den gözükecek mi?

        2026 yılının beklenen astronomik olayı Kanlı Ay tutulması bugün gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'a düşmesiyle oluşan tam Ay tutulmasıdır. Tutulma sırasında Ay, atmosferden süzülen ışık nedeniyle kırmızı rengine bürünür. Bu tutulma, astrolojide tamamlanma, sonuçlanma ve duygusal farkındalık temalarıyla ilişkilendirilir. Peki, 3 Mart Kanlı Ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 07:59
        1

        Gökbilimciler ve gökyüzü meraklıları, 2026 yılının astronomik olaylarından biri olan Kanlı Ay tutulmasını heyecanla bekliyor. Aslında Tam Ay tutulması olan bu tutulma, halk arasında Kanlı Ay olarak bilinir. Dünya, Güneş’ten gelen ışığı engelleyerek gölgesini Ay’ın üzerine düşürür ve Ay tam gölgeye girdiğinde atmosferden süzülen ışık sayesinde kırmızıya yakın bir renk kazanır. Bu gökyüzü olayı bazı burçlar için önemli kararlar, bitişler ya da yeni başlangıçların habercisi olarak yorumlanır. Peki, 3 Mart Kanlı Ay tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

        2026 yılının Kanlı Ay tutulması 3 Mart bugün gerçekleşecek. Bu tutulma tam Ay tutulması olacak. Tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesinden geçerken kırmızımsı bir ton aldığı için “Kanlı Ay” görünümü oluşturacak.

        3

        KANLI AY TUTULMASI NASIL OLUR?

        Kanlı Ay tutulması, aslında tam Ay tutulmasının halk arasındaki adıdır. Bu olay, Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda sıralanmasıyla meydana gelir. Dünya, Güneş’ten gelen ışığı keserek gölgesini Ay’ın üzerine düşürür. Ay, Dünya’nın tam gölge alanına girdiğinde tamamen kaybolmaz; aksine atmosferden süzülen ışık nedeniyle kırmızıya çalan, bakır tonlarında bir renge bürünür.

        4

        KANLI AY TUTULMASI SAATLERİ

        3 Mart Kanlı Ay tutulması evreleri Türkiye saatiyle aşağıdaki saatlerde gerçekleşecek:

        Yarı gölgeli tutulma başlangıcı: 11.44

        Parçalı tutulma başlangıcı: 12.50

        Tam tutulma (kanlı ay) başlangıcı: 14.04

        Maksimum tutulma anı: 14.33

        Tam tutulma sona erişi: 15.02

        Parçalı tutulma bitişi: 16.17

        Yarı gölgeli tutulma bitişi: 17.23

        5

        KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Kanlı Ay tutulması, Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiği için Türkiye’den doğrudan izlenemeyecek. Bu sırada gökyüzü aydınlık olacağından, Ay henüz doğmamış ve ufkun altında olacak.

        6

        KANLI AY TUTULMASI NERELERDE GÖZLEMLENECEK?

        3 Mart 2026’da gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika, Doğu Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu çevresindeki bölgelerde gece saatlerine denk geldiğinden gökyüzünde net şekilde gözlemlenebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
