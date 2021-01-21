İntihar dediler! İnfaz çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, edinilen bilgilere göre, dün akşam saat 20.30 sıralarında işten çıktıktan sonra eve gelen 30 yaşındaki Burak Turna apartmanın önünde silahla vurulduğu belirtildi. Silah seslerini duyan komşuları tarafından evinin önünde yaralı olarak bulundu.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre vatandaşlar tarafından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olan Turna, hastanede ameliyata alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARAMAYA BAŞLADI

Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Turna’nın silah ile sırtından vurulduğu iddia edildi. Polis ekipleri olay yerinde gerçekleştirdiği inceleme çalışmalarının ardından şüpheli ya da şüphelileri araştırmaya başladı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.