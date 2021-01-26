Kanser hastalarının CoronaVac aşısını güvenle yaptırabileceği belirtildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Kanser hastalarının CoronaVac aşısını güvenle yaptırabileceği belirtildi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, yeni tip koronavirüse karşı uygulanan CoronaVac aşısının kanser hastalarında hiçbir risk oluşturmadığını söyledi

Kanser hastalarının CoronaVac aşısını güvenle yaptırabileceği belirtildi
Kanser hastalarının CoronaVac aşısını güvenle yaptırabileceği belirtildi
0:00 / 0:00
AA

Prof. Dr. Timuçin Çil, Çin'den getirilen CoronaVac aşısı ve Covid-19 ile mücadele konusunda açıklamada bulundu.

Kanser hastalarının Covid-19'da önemli bir risk grubunu olduğunu belirten Çil, "Artık aşılama sürecine geldik ve kanser hastalarının nasıl aşılanacağı en önemli unsurlardan biri. Önemli bir risk grubunda olan hastayı aşılama ile koruyabilecek miyiz? Dünyada şu anda iki tip aşı olduğunu görüyoruz. Sıklıkla kullanılan bir tanesi hepimizin çok iyi bildiği bir BionTech ve Pfizer'ın geliştirdiği bir RNA aşısı. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor" dedi.

"TÜM KANSER HASTALARININ MUTLAKA AŞILANMASI GEREKİYOR"

Türkiye'de kullanılan CoronaVac aşısının "ölü aşı" olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çil, "Kanser hastaları için uygun bir aşılama yöntemi olduğunu biliyoruz. Şu anda Amerikan Kanser Derneği, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türkiye'deki Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin aşılamayı net olarak önerdiğini biliyoruz. Tüm kanser hastalarının mutlaka aşılanması gerekiyor" diye konuştu.

Çil, kanser hastalığını belli gruplara ayırdıklarını belirterek şöyle devam etti: "Birinci grubumuz, takipte olan hastalarımız. Şu anda aktif hiçbir tedavi almıyorlar, sadece takip sürecinde olan hastalar. Bu hastaların aşı sıraları geldiğinde hemen mutlaka aşılanması gerekiyor. İkinci grup hastamız, aktif tedavi alan hastalar. Cerrahi, kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi gibi tedavi seçenekleri uygulanan hastalar. Bunların da aşılanması gerekiyor ama kemoterapi gibi immün sistemi baskılandığı dönemde o hastayı takip eden tıbbi onkologdan görüş alarak aşılanması gerekiyor."

Aşılamanın, Sağlık Bakanlığının belirlediği sıralamaya göre ilerlediğini, uygulamanın 85 yaş üzerindeki kanser tanılı hastalar üzerinde yürütüldüğünü anlatan Timuçin Çil, "Kanser hastalarının hepsi güvenli olarak ölü aşıyı uygulayabilir. Onlar için bir risk oluşturmuyor. Çok güvenli. Uygulanması dünyadaki tüm kılavuzlar tarafından net olarak öneriliyor. Sinovac aşısı güvenle kullanılabilir. Daha önce kullandığımız grip aşıları ölü aşılardı. Kanser hastalarında hiçbir risk oluşturmuyor" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÇOK ÖNEMLİ UYARI! Aşı olduktan sonra da ölümler... - Haberler
SAĞLIKÇok önemli uyarı! Aşı olduktan sonra da...
Moderna Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid-19'a karşı yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planlıyor
SAĞLIKModerna'dan yeni aşı çalışması
KORKUTAN AÇIKLAMA! Aşıya eşit erişim sağlanmazsa... - Haberler
SAĞLIKKorkutan açıklama! Aşıya eşit erişim sağlanmazsa...
26 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
"OH" DEDİRTTİ! Son dakika: İsrail'den ikici doz açıklaması
SAĞLIKİsrail ikinci doz aşılarda virüse yakalanma oranını ...
Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur
SAĞLIKBakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük ...
Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri neler?
SAĞLIKGeçirgen bağırsak sendromu nedir?
25 Ocak korona tablosu: Ağır hasta sayısı düşüşte! Son dakika haberler
SAĞLIKKoronavirüs salgınında son durum
SON DAKİKA: 25 Ocak koronavirüs (Covid19) tablosu açıklandı! Bugün Türkiye korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Evde öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğe iyi gelen bitkiler, bitkisel karışımlar
SAĞLIKÖksürüğü evde kendi karışımınızla ...