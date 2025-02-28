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        Haberler Dünyadan Kanser nedeniyle beyin ameliyatı geçiren Michael Bolton'dan yeni fotoğraf - magazin haberleri

        Kanser nedeniyle beyin ameliyatı geçiren Michael Bolton'dan yeni fotoğraf

        2023 yılının sonunda beyin tümörü ameliyatı olan Michael Bolton, kameralardan uzak yaşadığı hayatından nadiren fotoğraf paylaşıyor. Ünlü şarkıcı, 72'nci yaş gününde son haliyle hayranlarının karşısına çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 14:31 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:31
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        Kanser mücadelesinden yeni fotoğraf
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        Beyin tümörü ameliyatı geçiren ve kemaralardan uzak yaşayan Michael Bolton, aylar sonra ilk kez aile fotoğrafını paylaştı. Grammy ödüllü şarkıcı, 72'nci doğum günü kutlamasına ait fotoğrafla, son halini hayranlarına gösterdi.

        Fotoğrafta ailesiyle birlikte görülen Bolton, "Doğum günümü sevgi ve şükranla dolu geçiriyorum. Size de bugün ve her gün aynısını diliyorum" notunu yazdı. Bolton'ın bu paylaşımına hayranlarından kutlama mesajları yağdı.

        ABD'li sanatçı, beyin kanseriyle mücadele ederken geçirdiği ameliyat sonrası tam olarak iyileşemediği için yazın vereceği Londra konserini, bu ayın başında iptal etmişti.

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        Beyin tümörü teşhisinin ardından 2023'ün sonlarında acil olarak beyin ameliyatına alınan Bolton, "Hepiniz bu konseri ne kadar sabırsızlıkla beklediğimi biliyorsunuz, ama ameliyattan sonra iyileşmeye devam ediyorum" diye yazmıştı.

        'When A Man Loves A Woman' şarkısıyla tanınan Bolton, beyin kanseriyle mücadele ettiğini Ocak 2024'te hayranlarına açıklamıştı.

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        #michael bolton
        #Beyin kanseri
        #beyin tümör
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        #doğum günü
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