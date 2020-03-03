Ciddi bir sağlık sorunu olan kanser nedir? Kanser olduğumuzu nasıl anlarız? Kanser tedavi yöntemleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...
KANSER NEDİR?
Ciddi bir sağlık sorunu olan kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.
KANSER OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?
Aniden başlayan iştahsızlık ve nedensiz kilo kaybı
İnatçı yüksek ateş
Artan yorgunluk
Vücutta kanama ve morarma
Ciltte iyileşmeyen yaralar ve deride değişiklikler
Yutkunma problemi ve kronik ses kısıklığı
İdrarda veya dışkıda kan görülmesi
Nedeni bilinmeyen ağrılar
Vücutta oluşan şişlikler
Huzursuz eden şikayetler
Eğer bu belirtiler görülüyorsa mutlaka hekime görünmenizde fayda var.
KANSER TÜRLERİ NELERDİR?
Tükürük bezi kanseri
Gırtlak ve yutak kanserleri
Safra yolu ve safra kesesi kanseri
Rahim kanseri
Prostat kanseri
Mide kanseri
Meme kanseri
Cilt kanseri
Kan kanseri(lösemi)
Baş ve boyun kanseri
Melanom
Mesane kanseri
Karaciğer ve Akciğer kanseri
KANSER TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Cerrahi
Kemoterapi
Radyasyon tedavisi
Hedeflenmiş tedavi
İmmünoterapi
Hipertermi
Kök hücreler
Fotodinamik tedavi
Kan transfüzyonu
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