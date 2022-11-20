Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

Bilim insanları, aslanağzı çiçeğinden elde ettikleri iki geni tasarlayarak 'süper domates' ismini verdikleri bir domates türü geliştirmeye başladı. Bu genler sağlığı koruyan antioksidanları içerirken, aynı zamanda domateslerin rengini kırmızı yerine mora dönüştürüyor. Genetiği değiştirilmiş mor domateslerin içeriğinde herhangi bir meyve ya da sebzeye oranla 10 kat daha fazla antioksidan bulunuyor. Bu özelliği onu diğer türlere kıyasla daha sağlıklı hale getiriyor. Fareler üzerinde yapılmış mor domates deneyinde kansere yakalanmış farelerin yüzde 30 daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı olduğu açıklanmıştır.