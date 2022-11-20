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Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

Domatesin insan sağlığı açısından ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem lezzetiyle hem de faydalarıyla sofralarımızdan eksik etmediğimiz domatesin genetiği değiştirilerek kansere yeni umut olacak bir tür ortaya çıkarıldı. Bilim insanları tarafından aslanağzı çiçeğinden elde edilen iki adet genin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan mor domates geleneksel meyvelerden ve diğer domates türlerinden 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor.

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  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Bilim insanları, aslanağzı çiçeğinden elde ettikleri iki geni tasarlayarak 'süper domates' ismini verdikleri bir domates türü geliştirmeye başladı. Bu genler sağlığı koruyan antioksidanları içerirken, aynı zamanda domateslerin rengini kırmızı yerine mora dönüştürüyor. Genetiği değiştirilmiş mor domateslerin içeriğinde herhangi bir meyve ya da sebzeye oranla 10 kat daha fazla antioksidan bulunuyor. Bu özelliği onu diğer türlere kıyasla daha sağlıklı hale getiriyor. Fareler üzerinde yapılmış mor domates deneyinde kansere yakalanmış farelerin yüzde 30 daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı olduğu açıklanmıştır.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ 'SÜPER DOMATES'

    İngiltere merkezli Norfolk Plant Sciences'taki araştırmacılar tarafından geliştirilen 'süper domates'ler aslanağzı çiçeklerinden elde edilen genlerle çaprazlanmıştır. Söz konusu bitkinin genlerinde, yüksek dozda antidiyabetik, antikanser, antienflamatuar ve diğer sağlığa faydalı antosiyanin (mor pigment) maddeleri bulunur.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Bilim insanları tarafından geliştirilen bu mor domatesler farklı araştırmalara da konu oldu. Dünyanın çeşitli saygın üniversitelerinde çalışmalar devam etti. Bu araştırmalardan bir diğeri de Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. Araştırmaya göre buradaki bilim insanları birkaç yıl önce Şili domatesi ile yabani domatesten, melez bir tür elde etti.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Brezilyalı araştırmacılar 10 yıllık çalışma sonucu geliştirdikleri mor domates ile kanser gibi hastalıklarla mücadele etmeyi hedefliyor. Bilim insanları tarafından üretilen bu domatesler ABD’de üreticilerin yetiştirmesi için satışa sunulacak.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Yeni türün besleyiciliğinin kırmızı domatesten daha fazla olduğunu belirten araştırmacılar, renginin mor olmasını ise içerdiği yüksek orandaki antosiyanine bağlıyor.

     
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Araştırmacılar, mor domatesin içerdiği oksidanın kanser, kalp krizi gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olacağını ve düzenli tüketilmesinin kronik hastalıkları azaltacağına inanıyor.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Nature Biotechnology adı tıp dergisinde de yayımlanan çalışmada, bu şekilde geliştirilen domatesleri yiyen farelerin daha uzun yaşadıkları belirlendi.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Böğürtlen, kızılcık ve kuş kirazı gibi meyvelerde bol miktarda bulunan antokiyan maddesinin kalın bağırsak kanseri hücrelerinin büyümesini önemli oranda yavaşlattığı belirlendi.

    Bu meyveler aynı zamanda vücudu kardiyovasküler ve yaşlanmayla ilgili dejeneratif hastalıklara karşı da koruyor.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Pigmentlerin iltihaplanmayı önleyici, görme yeteneğini güçlendirici, obezite ve diyabet hastalıklarına karşı koruyucu olduğuna dair kanıtlar da bulunuyor.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    John Innes ekibi bu pigmentlerin daha çok tüketilen meyve sebzelerde de bulunmasını sağlamanın yollarını araştırıyor.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Domates, likopen ve falavanoid gibi faydalı antioksidant madde açısından zengin olan bir bitki. Şimdi domates genetik değişime uğratılarak genelde mor renkli meyvelerde bulunan diğer faydalı pigmentlerde eklendi.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Çalışmaya başkanlık yapan Profesör Cathie Martin, "Birçok kişi günde beş porsiyon meyva ve sebze yemiyor ama eğer biyoaktive madde açısından zengin hale getirilmiş sebze ve meyveleri az miktarlarda da yeseler daha çok faydalanabilirler" dedi.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    MOR DOMATESLER ABD'DE SATIŞA ÇIKIYOR

    Mor domates, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetleme Servisi (APHIS) tarafından yaklaşık 15 yıldır inceleniyor. Ancak ilk defa bitki satış için onaylandı. Norfolk Plant Science ekibi, genetiği değiştirilmiş mor domates tohumlarını ilk olarak evde bitki yetiştiren kişilere satmayı planlıyor.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    MOR DOMATES NEDİR?

    Süper domatesin ayırt edici özelliği olan mor rengi, antosiyaninler olarak bilinen böğürtlen ve kızılcıkta da bulunan antioksidan pigmentlerden kaynaklanıyor.

    Antosiyaninler, vücutta potansiyel olarak zararlı oksijen moleküllerini temizleyen flavonoidler adı verilen kimyasallardır.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    İlk kez 1970’li yıllarda İspanya'da yetiştirilen ve Akdeniz Domatesi olarak da bilinen Kumato, kırmızı domatesten farklı olarak kahverengidir. Görüntüsünün yanı sıra lezzeti ve aromasıyla da kırmızı domatesten oldukça farklıdır. Asit-şeker dengesi ve yüksek likopen oranına sahiptir. Normal bir domatesten 3-4 kat daha fazla, antioksidan içeren siyah domates diğer bir adı ile kumato son zamanların gözde sebzesi haline geldi.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    MOR DOMATESİN FAYDALARI NELERDİR?

    Mor domates oldukça etli, sert ve suludur. Domates olgunlaştıkça siyahlaşır. Normal bir domatese göre içerisinde 3-4 kat daha fazla, yaban mersini ve böğürtlen ile eşdeğer antioksidan değerlerine sahiptir. Aynı zamanda likopen ve lif bakımından da zengin olan kumato, kırmızı domatesten de daha fazla vitamin içerir.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Mor domates, mide duvarını mide asidinden korur. Ülser ve reflü gibi sağlık sorunlarının oluşmasının önüne geçer.

    İçerdiği lif, bağırsaklardaki flora oranını koruyarak, fonksiyonlu çalışmasını sağlar.

    İçinde bulunan likopen, vücuttaki hücrelerin yapısını koruyarak, yenilenmesini destekler. Böylece mutasyona uğrayıp kanser ve daha pek çok hastalığın oluşmasını önler.

    Mor domates doğal asidik ve lif bakımından da zengin olduğundan sindirim sorunlarına da iyi gelir.
  • Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

    Yaşlanmayı geciktiren siyah domates, sivilce, akne ve cilt gözeneklerinden oluşan sorunları da önler.

    Aynı zamanda afrodizyak etkisi bulunur.

    Antioksidan özelliği sayesinde diyabet ve obezite ile mücadeleye iyi gelir.

    Kumatoya rengini veren antosiyanin maddesi kanser ve kalp rahatsızlıkları için vücudun yanında savaşır ve yaşlanmayı engeller.

 

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