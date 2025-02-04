Kanseri önlemede ilk hedef: Sağlıklı kilo

Kanser 21'inci yüzyılın en önemli hastalığıdır. Kanser, doku veya organlarda bulunan bir hücrenin kontrolsüz büyümesi ve bulunduğu yerden başka yere metastaz yapması yani yayılması demektir. Kanser oluşumunda bazı risk faktörleri vardır. Sağlıklı bir kiloyu korumak, fiziksel olarak aktif olmak ve sağlıklı beslenmek kansere yakalanma riskini oldukça azaltır. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzı sadece yediğiniz yiyeceklerle ilgili değildir; aynı zamanda beslenme şekliniz, egzersiz ve alışkanlıklar gibi hayatınızın diğer bölümleriyle nasıl uyumlu çalıştığınızla da ilgilidir.

Biliyoruz ki, kanseri önlemede bir numaralı hedef sağlıklı bir kiloyu korumaktır.

Peki ama nasıl?

Bol miktarda meyve ve sebze, tam tahıllar vücuttaki iltihabı azaltmaya ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olan fitokimyasal antioksidanlardır. Meyve ve sebzeler enfeksiyonlarla, kansere neden olan patojenlerle savaşmaya ve sindirim sağlığımızı iyileştirmeye yardımcı olan bol miktarda antioksidan ve fitokimyasallar içerirler.

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Yapılan çalışmalar obezitede özellikle bel etrafı yağlanmanın artışı ile birlikte meme, pankreas ve rahim kanserlerine yakalanma riskinin arttığını, yine karın bölgesi ve iç organlardaki artan yağlanmanın kalın bağırsak kanseri ile yüzde 70 ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Sağlıklı beslenme için yapılacaklar:

- Günde en az 2-2.5 litre su içilmelidir.

- Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinden uzak durulmalıdır.

- Bakla, kuru fasulye, nohut, börülce, mercimek gibi bitkisel proteinler sofralardan eksik olmamalıdır.

- Şeker tüketimi minimuma indirilmeli ve özellikle margarin gibi trans yağ tüketimine de dikkat edilmelidir.

- Ispanak, kara lahana, brokoli, pazı, marul gibi koyu yeşil; domates, pancar, nar gibi koyu kırmızı; havuç, bal kabağı, kayısı gibi koyu sarı-turuncu; kırmızı lahana, patlıcan gibi mavi-mor; sarımsak, soğan gibi beyaz sebzeler meyveler ile beslenilmeli yani sofralar renkli olmalıdır.

- Zeytinyağı: Akdeniz diyetinin en önemli ögesi olan zeytinyağı, antioksidan E vitamini açısından zengindir. Kolesterolü düşürür, kalp krizi, felç, kanser ve erken yaşlanmaya karşı koruyucu etkiye sahiptir.