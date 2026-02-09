Kanseri yendi, doktorundan ilham alıp tıp kazandı

Ordu'da yaşayan, 19 yaşındaki Melis Çelenk 14 yaşındayken boynundaki şişliği fark ederek hastaneye başvurdu. Yapılan detaylı tetkiklerin ardından genç kıza lenf kanseri (Lenfoma) teşhisi konuldu. Çelenk, Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ve ekibi tarafından tedavi altına alındı. Zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Çelenk, doktorundan ilham alarak kendisi gibi hasta çocuklara umut olabilmek için doktor olmaya karar verdi. Özveriyle çalışan genç kız, başarılı sürecin sonunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Yıllar sonra ise kendisini tedavi eden Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ile bir araya geldi. İkili sürece ilişkin duygularını paylaştı. Geçmişte hasta bir çocukken doktoruyla fotoğraf çekilen Çelenk, bugün sağlıklı ve tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi bir genç kız olarak doktoruyla yeniden aynı karede buluştu.

TIP OKUYORUM, ÇOCUKLARA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM

Doktorundan ilham alarak çocuklara yardımcı olabilmek adına tıp okumaya karar verdiğini söyleyen Melis Çelenk, "Boynumda şişlik vardı, hastalığı o şekilde fark ettik. Anneme söyledim, sonrasında hastaneye gittik. Biyopsi alındı, süreç o şekilde başladı. Başlangıçta süreç biraz zordu. Ama ailemin yanımda olması bana çok iyi geliyordu. Doktorum ile ağabey kardeş ilişkimizin olması da bana iyi geldi. Doktorum sayesinde tıp okumaya karar verdim. Tıp okumak istemiyordum ama tedavilere gelip gittikçe oradaki tedavi olan çocukları gördükçe ben de çocuklara yardımcı olabileceğimi düşündüm. Karar verdiğim zaman doktorun odasının önünde sıra bekliyordum. Orada küçük bir çocuk ile konuştum. Benim iyileştiğim gün çok mutlu olmuştu. Bu durumdan da cesaret alarak tıp okumaya karar verdim. Şu an tıp okuyorum, çocuklara yardımcı olmak istiyorum, ben de onkoloji, kanser alanında çalışmalar yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.