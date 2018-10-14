ABD’nin Güney Karolina eyaletinde yaşayan Kirby Evans, gittiği restoranda müdürün odasına çağrıldı. Suratının korkunç göründüğü söylenen 65 yaşındaki adam, restorandan kovuldu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; 7 yıl önce deri kanseri sebebiyle bozulan hücreler, talihsiz adamın burnunu ve sol gözünü kaybetmesine neden oldu. Kanser hastalığı nedeniyle bu hale gelen Kirby Evans'a "Ya yüzünü kapat, ya da git” dedikleri belirtildi. “Yüzüm kapalıyken nasıl yemek yiyeceğim" diyen adam diğer müşterileri korkuttuğu gerekçesiyle kovuldu

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan Evans, "Bu sözler beni çok derinden incitti" dedi.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

Restoran sahibi Alderman-Crosby yaptığı açıklamada, yanlış bir şey yapmadığını söyleyerek 'seçim hakkı olmadığını' ve Kirby Evans'ın varlığının müşterileri kaçırdığını söyledi.

"AMELİYATLARI KARŞILAYAMAZ"

Yaşanan olayın üzerine Kirby Evans'ın kızı Brandy Evans, "Babam kanserden kurtuldu ve sol gözü ile burnunu korkunç bir kanser yüzünden kaybetti. Babam ayrımcılığa uğradı. Babam tanıdığım en güçlü adam ama ona söylenilenleri anlattığında gözlerinde gözyaşlarını gördüm. Onun incinmesi beni de incitti. Özellikle de yardımcı olamayacağı bir konu yüzünden olması... Babamın sabit bir geliri var ve burnunu düzelttirmek için yapılması gereken ameliyatları karşılayamaz" açıklamasında bulundu.

Bu durumu düzeltmek için yapılması gereken estetik ameliyatlara parası olmadığını söyleyen Evans için düzenlenen uluslar arası kampanyayla 10 binlerce dolar toplandı.

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