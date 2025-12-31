Habertürk
        Kanye West'in ölmeden önce yapacaklarının listesi

        Kanye West'in ölmeden önce yapmak istediklerinin listesi

        Adını 'Ye' olarak değiştiren Kanye West'in 'Ölmeden önce yapılması gerekenler' temalı listesi, ünlü rap'çinin hayata bakış açısını yansıtan maddeler içeriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 13:23 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:23
        Ölmeden önce yapmak istiyor
        Haziran ayında adını 'Ye' olarak değiştiren dünyaca ünlü rapçi Kanye West, başarılı kariyerinin yanı sıra çalkantılı özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

        48 yaşında olan 'Ye'ye ait olduğu iddia edilen 36 maddeden oluşan ilginç bir liste yayımlandı. 'Ölmeden önce yapılması gerekenler' temalı bu liste, Ye'nin hayata bakış açısını yansıtan maddeler içeriyor.

        ÖLMEDEN ÖNCE YAPMAK İSTEDİKLERİ

        ♦ Kilimanjaro Dağı’na tırmanmak

        ♦ Jamaika’da ev almak

        ♦ Motosiklet sürmeyi öğrenmek

        ♦ Güney Amerika’yı gezmek

        ♦ Köpekbalıklarıyla yüzmek

        ♦ Paraşütle atlamak

        ♦ Bungee jumping yapmak

        ♦ Sörf yapmayı öğrenmek

        ♦ Tüplü dalış yapmak

        ♦ Snowboard yapmak

        ♦ File binmek

        ♦ Bir yanardağa tırmanmak

        ♦ Bir kitap yazmak

        ♦ Kendi markamı / koleksiyonumu tasarlamak

        ♦ New York’ta ev almak

        ♦ Los Angeles’tan New York’a araba ile gitmek

        ♦ Kendi şampuanını / sabununu yapmak

        ♦ İzlanda’daki kaplıcalara gitmek

        ♦ Drive-in sinemaya gitmek

        ♦ Fransızca öğrenmek

        ♦ Çin Seddi’ni ziyaret etmek

        ♦ Piramitleri görmek

        ♦ Amazon’u ziyaret etmek

        ♦ Lut Gölü’nde yüzmek

        ♦ Ürdün’de Petra’yı görmek

        ♦ Machu Picchu’ya tırmanmak

        ♦ Tac Mahal’i ziyaret etmek

        ♦ Brezilya’da Kurtarıcı İsa Heykeli’ni görmek

        ♦ Şili’de Moai heykellerini görmek

        ♦ Kamboçya’da Angkor Wat’ı görmek

        ♦ Rusya’yı gezmek

        ♦ Trans Sibirya Ekspresi’ne binmek

        ♦ Yatırım yapmayı öğrenmek

        ♦ Sık sık resim yapmak

        ♦ Bir pug sahiplenmek

        ♦ Pole dance öğrenmek

