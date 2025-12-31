♦ Kilimanjaro Dağı’na tırmanmak
♦ Jamaika’da ev almak
♦ Motosiklet sürmeyi öğrenmek
♦ Güney Amerika’yı gezmek
♦ Köpekbalıklarıyla yüzmek
♦ Paraşütle atlamak
♦ Bungee jumping yapmak
♦ Sörf yapmayı öğrenmek
♦ Tüplü dalış yapmak
♦ Snowboard yapmak
♦ File binmek
♦ Bir yanardağa tırmanmak
♦ Bir kitap yazmak
♦ Kendi markamı / koleksiyonumu tasarlamak
♦ New York’ta ev almak
♦ Los Angeles’tan New York’a araba ile gitmek
♦ Kendi şampuanını / sabununu yapmak
♦ İzlanda’daki kaplıcalara gitmek
♦ Drive-in sinemaya gitmek
♦ Fransızca öğrenmek
♦ Çin Seddi’ni ziyaret etmek
♦ Piramitleri görmek
♦ Amazon’u ziyaret etmek
♦ Lut Gölü’nde yüzmek
♦ Ürdün’de Petra’yı görmek
♦ Machu Picchu’ya tırmanmak
♦ Tac Mahal’i ziyaret etmek
♦ Brezilya’da Kurtarıcı İsa Heykeli’ni görmek
♦ Şili’de Moai heykellerini görmek
♦ Kamboçya’da Angkor Wat’ı görmek
♦ Rusya’yı gezmek
♦ Trans Sibirya Ekspresi’ne binmek
♦ Yatırım yapmayı öğrenmek
♦ Sık sık resim yapmak
♦ Bir pug sahiplenmek
♦ Pole dance öğrenmek